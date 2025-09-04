Palmeiras se reapresenta e Andreas Pereira faz primeiro treino na Academia de Futebol Estadão Conteúdo 04.09.25 15h27 O recém-contratado Andreas Pereira foi a novidade do Palmeiras na reapresentação do elenco nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. O meio-campista participou das atividades de campo e trabalhou com o restante do elenco. O jogador, que veio do Fulham, da Inglaterra, vai aproveitar esse período de paralisação do Campeonato Brasileiro para se ambientar no clube. A expectativa é que ele fique à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Internacional, no próximo dia 13, na retomada do Nacional. A movimentação desta quinta-feira na Academia de Futebol marcou ainda a presença de Raphael Veiga no campo. Ausente das últimas seis partidas por causa de dores no púbis, o jogador iniciou a transição física e trabalhou sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Desfalcado dos jogadores convocados por suas respectivas seleções nesta Data Fifa, o elenco fez trabalhos técnicos no gramado. Na primeira atividade, eles executaram passes posicionais e circulação de bola. Em seguida, disputaram um jogo em campo reduzido e realizaram ajustes dos setores de defesa e ataque. No Brasileiro, o Palmeiras figura na terceira posição. Com 20 partidas realizadas, a equipe paulista soma 43 pontos e aparece na cola do segundo colocado Cruzeiro (44), que tem dois jogos a mais. O Flamengo, que disputou 21 rodadas, está em primeiro com 47. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Andreas Pereira 1º treino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 Mais esportes Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 Futebol Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona 04.09.25 12h21 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53