Palmeiras se reapresenta e Andreas Pereira faz primeiro treino na Academia de Futebol

Estadão Conteúdo

O recém-contratado Andreas Pereira foi a novidade do Palmeiras na reapresentação do elenco nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. O meio-campista participou das atividades de campo e trabalhou com o restante do elenco.

O jogador, que veio do Fulham, da Inglaterra, vai aproveitar esse período de paralisação do Campeonato Brasileiro para se ambientar no clube. A expectativa é que ele fique à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Internacional, no próximo dia 13, na retomada do Nacional.

A movimentação desta quinta-feira na Academia de Futebol marcou ainda a presença de Raphael Veiga no campo. Ausente das últimas seis partidas por causa de dores no púbis, o jogador iniciou a transição física e trabalhou sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

Desfalcado dos jogadores convocados por suas respectivas seleções nesta Data Fifa, o elenco fez trabalhos técnicos no gramado. Na primeira atividade, eles executaram passes posicionais e circulação de bola. Em seguida, disputaram um jogo em campo reduzido e realizaram ajustes dos setores de defesa e ataque.

No Brasileiro, o Palmeiras figura na terceira posição. Com 20 partidas realizadas, a equipe paulista soma 43 pontos e aparece na cola do segundo colocado Cruzeiro (44), que tem dois jogos a mais. O Flamengo, que disputou 21 rodadas, está em primeiro com 47.

