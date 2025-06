Palmeiras se prepara para manter defesa zerada contra Messi e Suárez no Mundial de Clubes

Após passar pelas duas primeiras rodadas do Mundial de Clubes sem sofrer gols, o Palmeiras se prepara para encerrar sua participação na fase de grupos da competição na segunda-feira contra o Inter Miami, dos badalados Messi e Suárez. Os times são os líderes do Grupo A, com 4 pontos.

Prestes a completar 350 duelos pelo Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez falou sobre o bom desempenho defensivo do time nos Estados Unidos. "Quando não toma gol, o trabalho dos zagueiros e do goleiro fica mais em evidência, mas é um trabalho de todo o time. Esperamos seguir assim, não tomando gol, porque assim ficamos mais perto da vitória", disse o paraguaio, que tem 349 partidas e é o quinto palmeirense que mais atuou neste século.

O capitão palmeirense disse que o time está melhorando jogo a jogo no Mundial e prevê um confronto difícil contra a equipe de Messi. "Fizemos um bom primeiro jogo, havia muita ansiedade. Jogamos bem, não conseguirmos a vitória, mas ficamos tranquilos porque fizemos tudo para ganhar", afirmou ele sobre o empate sem gols com o Porto. "O segundo jogo foi mais perigoso, mas o time vai melhorando jogo a jogo e conseguimos a vitória", analisou ele sobre o 2 a 0 sobre o Al Alhy, do Egito.

"Sabemos os jogadores que tem o Inter Miami, especialmente Messi e Suárez. São jogadores muito fortes. Estamos trabalhando para somar mais três pontos e conseguir a classificação", afirmou o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, com 39 gols.

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado, na Universidade da Carolina do Norte. Os titulares contra o Al Ahly fizeram um trabalho leve e voltaram ao hotel para trabalhos regenerativos e descanso para o treino da tarde. O meio-campista Aníbal Moreno ficou no hotel em tratamento.

O Inter Miami recebe o Palmeiras no Hard Rock Stadium, em Miami, às 22h (de Brasília). No mesmo horário, Porto e Al Ahly se enfrentam, ambos com 1 ponto, se enfrentam em Nova Jersey.