Palmeiras se defende bem com um a menos e vence o Athletico-PR Estadão Conteúdo 19.04.26 20h52 O Palmeiras jogou praticamente todo o segundo tempo contra o Athletico-PR, neste domingo, com um homem a menos, após Murilo ser expulso ainda aos dois minutos, mas conseguiu vencer por 1 a 0 no Allianz Parque. O gol foi marcado por Gustavo Gómez ainda na primeira etapa na partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. O resultado mantém a equipe comandada por Abel Ferreira - que mais uma vez não estava no banco porque cumpre longa suspensão de sete jogos - isolada na liderança, com 29 pontos. Os athleticanos estão em sexto, com 19. O Athletico bem que tentou ser agressivo nos minutos iniciais da partida e chegou a forçar boa defesa de Carlos Miguel em finalização de Viveros. Pouco durou a iniciativa dos athleticanos, que logo se viram dominados por um Palmeiras que não era dos mais criativos, mas compensava com a habitual aplicação tática. Eficaz na reação após perdas de bola no ataque, o Palmeiras recuperava sempre com velocidade, não à toa esteve com mais de 60% da posse durante o primeiro tempo. Dessa forma, mal permitia que os adversários conseguissem passar do meio de campo para tentar investidas. Carlos Miguel não foi mais ameaçado. Faltavam melhores atuações dos jogadores mais articuladores e agudos do meio de campo, especialmente Andreas Pereira e Arias. Embora mais participativo que os outros dois, Allan também não mostrava seus melhores recursos. O gol saiu de um cruzamento que Gómez não conseguiu cabecear após perder dividida, mas a bola sobrou para ele chutar firme para a rede. O primeiro tempo seguro e tranquilo gerou a expectativa de que a etapa final seguisse um enredo parecido. Não foi possível, porém, continuar com a mesma atmosfera, já que Murillo acabou expulso após receber o terceiro cartão amarelo por falta cometida em Viveros, quando o cronômetro ainda marcava apenas dois minutos de bola rolando. Mesmo que a expulsão tenha acrescentado doses de tensão à partida pelo lado alviverde, o sofrimento com um homem a menos foi menor do que o esperado, até porque o time da casa se defendeu muito bem e impediu que o Athletico fizesse pressão constante. Apenas nos minutos finais o time do Paraná conseguiu criar mais situações do perigo e chegou até a ter um pênalti a favor, anulado após revisão no VAR. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 1 X 0 ATHLETICO-PR PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Benedetti) e Arias (Felipe Anderson); Ramón Sosa e Flaco López (Bruno Fuchs). Técnico: João Martins (auxiliar). ATHLELTICO-PR - Santos; Terán, Aguirre (Leozinha) e Arthur Dias; Jadson (João Cruz), Luiz Gustavo (Renan Peixoto), Portilla (Zapello) e Esquivel; Mendoza, Viveros e Dudu (Felipe Chiqueti). Técnico: Odair Hellmann. GOL - Gustavo Gómez, aos 14 minutos do primeiro tempo. ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG). CARTÕES AMARELOS - Benedetti e Ramón Sosa (Palmeiras) Portilla, Jadson, João Cruz e Renan Peixoto (Athletico-PR). CARTÃO VERMELHO - Murilo. RENDA - R$ 3.489.280,07. PÚBLICO - 39.714 torcedores. LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Athletico-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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