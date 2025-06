Palmeiras renova com Allan até 2029 e treina bolas paradas antes do Mundial

O Palmeiras anunciou, neste sábado, a renovação do vínculo com o prata da casa Allan, 21 anos, até dezembro de 2029. O meia, que subiu nesta temporada da equipe sub-20, soma 20 jogos, dois gols e uma assistência na equipe profissional e tem sido cada vez mais acionado pelo técnico Abel Ferreira.

"Cheguei aqui com 14 anos, um menino cheio de sonhos, e é muito gratificante poder estar no profissional e agora realizar essa renovação. O grupo é muito acolhedor, todo mundo ajuda os que sobem da base, e estou muito feliz com o meu momento", comentou o camisa 40, que fez questão de agradecer aos pais e aos colegas mais experientes do elenco alviverde, especialmente a Raphael Veiga.

"No início, quem conversou mais com a gente foi o Veiga, o Mayke, o (Marcos) Rocha... Eu observava muito o Veiga, sou até meio tímido de conversar, mas ele é muito gente boa com a gente", destacou. "Chegamos tímidos, então é melhor subir junto com outros jogadores, já estamos mais entrosados e não ficamos sozinhos."

Allan deverá integrar a delegação que viaja nesta segunda-feira para os Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes a partir de domingo (15). O adversário da estreia, em Nova Jersey, será o Porto. O conjunto alviverde também enfrentará o Al Ahly, do Egito, e o anfitrião Inter Miami, de Messi, na primeira fase.

Neste sábado, Abel Ferreira comandou um treino de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas, visando o torneio. Na sequência, os jogadores realizaram uma atividade técnica, em campo reduzido, de seis contra seis. A ausência foi o atacante Paulinho, que fez trabalhos físicos na parte interna da Academia de Futebol.

O Palmeiras fará o último treino em solo brasileiro neste domingo, um dia antes do embarque para os Estados Unidos.