Palmeiras recebe Cruzeiro para reagir após derrotas e antes de 'decisão' na Libertadores

Distante da final da Libertadores depois de levar 3 a 0 da LDU no Equador, o Palmeiras não quer também perder força na luta pela taça do Brasileirão. O plano é vencer o Cruzeiro, rival direto na disputa pelo topo da tabela. Paulistas e mineiros se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Allianz Parque.

São 61 pontos para o Palmeiras, que segue rodada a rodada a sua disputa mais intensa com o Flamengo. Mas o Cruzeiro, o terceiro colocado, com 56, continua no páreo, e precisa da vitória em São Paulo para se manter na briga.

Antes líder do Brasileirão com pequena folga, o Palmeiras sofreu duas dolorosas derrotas que podem abalar o time de Abel Ferreira. Os reveses por 3 a 2 para o Flamengo e 3 a 0 para a LDU deixaram apreensivos os torcedores, que esperam reação rápida da equipe.

Derrotado no primeiro turno em Belo Horizonte, o Palmeiras perdeu apenas um dos últimos nove jogos contra o Cruzeiro - foram seis vitórias e dois empates nesse período. Como mandante, venceu os quatro últimos encontros, todos pelo Campeonato Brasileiro (2018, 2019, 2023, e 2024), sem ter sido vazado nos três mais recentes.

Dada a importância, do jogo, Abel deve usar o que tem de melhor, mesmo que alguns atletas estejam desgastados depois do atropelo na altitude de Quito e precisam reunir a melhor condição física para o duelo decisivo da Libertadores, no qual vão ter de golear o rival equatoriano para obter a classificação à final.

Certo é que Aníbal Moreno, diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda, está fora, bem como Piquerez, expulso na partida com o Flamengo. Jefté jogará na lateral-esquerda. Allan pegou dois jogos de gancho, mas o Palmeiras confia que conseguirá um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para poder usá-lo.

Leonardo Jardim perdeu Marquinhos, lesionado, mas terá os retornos de Cássio, Kaiki e Kaio Jorge. Sinisterra treinou e pode também reforçar o Cruzeiro no Allianz Parque.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO: Rafael Rodrigo Klein (RS).

DATA: 26/10 (domingo)

HORÁRIO: 20h30.

LOCAL: Allianz Parque.