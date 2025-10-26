Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras recebe Cruzeiro para reagir após derrotas e antes de 'decisão' na Libertadores

O plano é vencer o Cruzeiro, rival direto na disputa pelo topo da tabela

Estadão Conteúdo
fonte

Jefté Vital, do Palmeiras (Instagram @palmeiras | Cesar Greco)

Distante da final da Libertadores depois de levar 3 a 0 da LDU no Equador, o Palmeiras não quer também perder força na luta pela taça do Brasileirão. O plano é vencer o Cruzeiro, rival direto na disputa pelo topo da tabela. Paulistas e mineiros se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Allianz Parque.

São 61 pontos para o Palmeiras, que segue rodada a rodada a sua disputa mais intensa com o Flamengo. Mas o Cruzeiro, o terceiro colocado, com 56, continua no páreo, e precisa da vitória em São Paulo para se manter na briga.

Antes líder do Brasileirão com pequena folga, o Palmeiras sofreu duas dolorosas derrotas que podem abalar o time de Abel Ferreira. Os reveses por 3 a 2 para o Flamengo e 3 a 0 para a LDU deixaram apreensivos os torcedores, que esperam reação rápida da equipe.

Derrotado no primeiro turno em Belo Horizonte, o Palmeiras perdeu apenas um dos últimos nove jogos contra o Cruzeiro - foram seis vitórias e dois empates nesse período. Como mandante, venceu os quatro últimos encontros, todos pelo Campeonato Brasileiro (2018, 2019, 2023, e 2024), sem ter sido vazado nos três mais recentes.

Dada a importância, do jogo, Abel deve usar o que tem de melhor, mesmo que alguns atletas estejam desgastados depois do atropelo na altitude de Quito e precisam reunir a melhor condição física para o duelo decisivo da Libertadores, no qual vão ter de golear o rival equatoriano para obter a classificação à final.

Certo é que Aníbal Moreno, diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda, está fora, bem como Piquerez, expulso na partida com o Flamengo. Jefté jogará na lateral-esquerda. Allan pegou dois jogos de gancho, mas o Palmeiras confia que conseguirá um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para poder usá-lo.

Leonardo Jardim perdeu Marquinhos, lesionado, mas terá os retornos de Cássio, Kaiki e Kaio Jorge. Sinisterra treinou e pode também reforçar o Cruzeiro no Allianz Parque.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO: Rafael Rodrigo Klein (RS).

DATA: 26/10 (domingo)

HORÁRIO: 20h30.

LOCAL: Allianz Parque.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Palmeiras

Cruzeiro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

judô

Irmãos judocas se destacam no judô e sonham com as Olimpíadas

Ravi e Raira Botega iniciam trajetória no esporte juntos

26.10.25 9h00

TRADIÇÃO

Mais de 6 mil atletas participam da 40ª Corrida do Círio nas ruas de Belém neste domingo

O pódio do primeiro lugar, tanto do masculino quanto do feminino, ficou por conta de dois cearenses

26.10.25 8h50

Paysandu

Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome'

James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B.

26.10.25 8h30

Futebol

Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação

Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo

26.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Paysandu

Torcedores do Paysandu apontam responsáveis pelo colapso na Série B 2025: 'Fracasso tem sobrenome'

James Leão e Paulo Wallace apontam erros na montagem do elenco e na condução da diretoria, que levaram o Papão ao fundo da tabela da Série B.

26.10.25 8h30

JOGOU A TOALHA?

Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026

O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado

25.10.25 21h37

Corrida

Corrida do Círio chega à sua 40ª edição movimentando o esporte nas ruas da capital paraense

Prova será realizada em dois dias, com percursos de 5 km e 10 km, e terá transmissão ao vivo pela TV Liberal.

26.10.25 4h00

FUTEBOL

Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã

Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro

25.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda