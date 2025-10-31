Palmeiras pode chegar a R$ 184,2 milhões em premiação na Libertadores se for campeão Estadão Conteúdo 31.10.25 9h47 A noite mágica protagonizada pelo Palmeiras na virada épica sobre a LDU não foi importante somente do ponto de vista esportivo, mas também financeiro. Com a vaga na final da Copa Libertadores garantida, o clube pode acumular uma premiação de até US$ 34,2 milhões (aproximadamente R$ 184,2 milhões) se for campeão. O adversário será o Flamengo, em reedição do confronto de 2021, vencido pelos palmeirenses. O Palmeiras acumula US$ 10,23 milhões (R$ 55,7 mi) em premiação até aqui na Libertadores e, se ficar com taça, vai receber mais US$ 24 milhões (R$ 129,2 mi). A presença na decisão continental assegura pelo menos mais US$ 7 milhões (R$ 37,6 mi), valor pago ao vice, e o clube vai terminar a competição com no mínimo US$ 17,2 milhões (R$ 93,3 milhões) arrecadados nos seus cofres. O Palmeiras foi quem mais recebeu em premiação na atual edição da Libertadores, especialmente por causa do desempenho na fase de grupos, quando fechou com 100% de aproveitamento e teve a melhor campanha. Foram R$ 27,2 milhões arrecadados somente na etapa de classificação, sendo US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) pela participação e mais US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por cada vitória. O avanço às oitavas trouxe mais R$ 6,8 milhões aos cofres do Palmeiras, enquanto a vaga nas quartas rendeu R$ 9,3 milhões. Já pela semifinal, a equipe faturou o montante de R$ 12,3 milhões. Palmeiras e Flamengo fazem a final da Libertadores no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. A CBF trabalha nos bastidores para tentar convencer a Conmebol de realizar a partida no Brasil por causa da onda de violência causada pela instabilidade política no país, mas, por ora, a sede da decisão segue inalterado. CONFIRA A PREMIAÇÃO POR ETAPAS DA COPA LIBERTADORES - Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória - Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões) - Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,1 milhões) - Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões) - Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,7 milhões) - Campeão: US$ 24 milhões (R$ 129,3 milhões) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Palmeiras premiação campeão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CEO do Remo projeta melhor resultado financeiro da história em 2025 e planeja temporada 2026 Gestão profissional e desempenho na Série B fortalecem finanças e impulsionam crescimento do clube azulino 30.10.25 16h42 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona 30.10.25 16h16 Futebol Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C 30.10.25 12h22 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí 31.10.25 7h00 Técnico da LDU alfineta Abel e gramado sintético do Palmeiras: 'Parece pátio de colégio' 31.10.25 0h33 FUTEBOL Choro e alívio: Abel Ferreira revela montanha-russa de emoções em 'noite mágica' com Palmeiras O treinador do Palmeiras revelou que definiu o plano tático do jogo com a LDU na manhã de terça-feira 31.10.25 1h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira 31.10.25 7h00