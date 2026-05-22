Palmeiras oficializa a contratação do zagueiro Barboza em operação de R$ 20 milhões

O Palmeiras oficializou nesta sexta-feira, 22, a contratação do zagueiro argentino Alexander Barboza junto ao Botafogo, em operação de aproximadamente R$ 20 milhões, segundo apurou o Estadão. O defensor de 31 anos assinou contrato até dezembro de 2028, com opção do clube de prorrogação por um ano, e poderá estrear após a Copa do Mundo, quando abre a janela de transferências.

"Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar", disse o defensor, em nota divulgada pela comunicação do Palmeiras. "O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar", completou.

Revelado nas categorias de base do River Plate e com passagem por times da Argentina, Barboza chegou ao Botafogo no início de 2024 após se destacar com a camisa do Libertad, do Paraguai. O zagueiro foi um dos pilares da conquista dos títulos da Libertadores e Brasileirão daquele ano. No Palmeiras, o argentino vai reencontrar o volante Marlon Freitas, ex-capitão do time carioca que se juntou à equipe paulista no início desta temporada.

"Falei com o Marlon Freitas e com o (argentino) Giay, que me falaram muito da estrutura do clube, do dia a dia, que é muito bom. Eles me deixaram com ainda mais vontade de chegar e ajudar o time. O CT é muito bom, o estádio já conheço, o gramado novo ficou muito bom. Agora é comigo, hora de fazer minha história aqui", finalizou.

Barboza tinha contrato com o Botafogo até dezembro deste ano, mas não chegou em um consenso com a diretoria pela renovação. Atravessando graves problemas financeiros e administrativos, a SAF decidiu negociar o atleta para não correr o risco de perdê-lo de graça ao fim do ano.

No Palmeiras, Barboza vai disputar posição com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. O clube paulista ainda monitora a situação de outro jogador do Botafogo: Danilo. Revelado nas categorias de base do time palmeirense, o meia não deve ficar na equipe alvinegra após a disputa da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Os cariocas desejam negocia-lo por aproximadamente 40 milhões de euros (cerca de R$ 230 mi).