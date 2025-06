Palmeiras leva multa por cantos homofóbicos e arremessos de objetos em clássico com Corinthians

O Palmeiras foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira, a pagar um total de R$ 240 mil pelos incidentes ocorridos no clássico com o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. No jogo, foram arremessados objetos (duas cabeças de galinha) na direção do atacante rival Angel Romero. Além disso, o clube também foi punido por cânticos homofóbicos.

Em Sessão realizada na 3ª Comissão Disciplinar do STJD, o time palmeirense respondeu sobre os artigos 213, 191 e 243-G. Rafael Bozzano, relator do caso, discriminou as sanções e o valor a ser pago por cada infração ocorrida: R$ 20 mil pelo arremesso de um copo e o mesmo valor por causa de um chinelo que também foi atirado no gramado. Para cada cabeça de galinha jogada no campo de jogo, o clube foi punido com R$ 60 mil (num total de R$ 120 mil). Por fim os membros do tribunal ainda aplicaram a multa de R$ 80 mil por cânticos homofóbicos.

O duelo entre os dois rivais paulistas aconteceu na terceira rodada da Série A e foi realizada na Arena Barueri. O Palmeiras, que tinha o mando de campo, venceu o clássico por 2 a 0, com gols de Emiliano Martínez e Piquerez.

Raphael Klein, árbitro da partida, relatou na súmula o arremesso de objetos que foram alvo de punição no julgamento do STJD. Já os cânticos direcionados a Romero foram relatados em um adendo.

Para a auditora Adriene Hassen, a punição é importante para coibir esse tipo de comportamento. "Temos na ficha do Palmeiras que é o segundo caso em um ano. Não tem como ser pontual. O futebol não suporta mais (episódios deste tipo)", afirmou.