Palmeiras joga em baixa rotação, leva virada e perde para o Vasco após 10 anos invicto Estadão Conteúdo 12.03.26 21h52 O campeão paulista Palmeiras teve uma atuação de pouco brilho em sua primeira partida após o título estadual, conquistado sobre o Novorizontino, no domingo. De virada, perdeu por 2 a 1 para o Vasco em São Januário, nesta quinta-feira, em duelo da quinta rodada do Brasileirão, no qual foi encerrado um jejum de 10 anos sem o time carioca vencer o adversário paulistano. Depois de abrir o placar com Flaco López no primeiro tempo, viu os vascaínos Thiago Mendes e Cuiabano irem à rede. Com 10 pontos, o time de Abel Ferreira, substituído pelo auxiliar João Martins nesta noite porque está suspenso, continua dentro do G-4. O Vasco de Renato Gaúcho, que estreou no comando do clube após ser contratado para substituir Fernando Diniz, celebra a primeira vitória no campeonato e chega aos quatro pontos, fora da zona de rebaixamento. O início do primeiro tempo foi de equilíbrio e dificuldades ofensivas para as duas equipes. O Vasco começou com linhas mais avançadas e maior intensidade nas disputas no meio-campo, tentando acelerar a transição ofensiva principalmente pelos lados do campo. O Palmeiras, por sua vez, adotou postura mais paciente, valorizando a circulação de bola e esperando brechas na defesa carioca para infiltrar. A equipe alviverde jogava com algumas modificações na escalação, como Ramón Sosa no lugar do poupado Vitor Roque. Com o tempo, o jogo ficou mais truncado e marcado por muitas disputas físicas no setor central. O Vasco conseguiu algumas aproximações em finalizações de média distância e jogadas construídas em velocidade, mas encontrou dificuldades diante do sistema defensivo bem organizado do time paulista. Embora pouco prolífico, o ataque palmeirense foi eficiente, e um chute com efeito de Flaco López, após passar por Lucas Piton pelo lado direita da área, tirou o zero do placar. Os minutos até o apito do intervalo foram de nervosismo para os vascaínos, que, nas arquibancadas, descontaram a frustração em Piton, muito vaiado na saída para o vestiário. O lateral-esquerdo sequer voltou para o segundo tempo, substituído por Cuiabano. O Vasco retornou com maior presença no campo de ataque, mesmo sem a bola, já que subiu a marcação para dificultar a saída palmeirense. Enquanto isso, a equipe paulista parecia muito acomodada, o que facilitou a remontada vascaína. O time de Renato Gaúcho passou encaixar troca de passe rápidas para penetrar a defesa palmeirense. Após tabelinha com David, Thiago Mendes fez o gol de empate, ao colocar a bola no cantinho, de chapa. Cerca de 10 minutos depois, ótima triangulação da equipe cruzmaltina terminou em gol de Cuiabano. FICHA TÉCNICA VASCO 2 X 1 PALMEIRAS VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robern Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê (Johan Rojas); Nuno Moreira (Adson), David (Spinelli) e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho. PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté (Giay); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson (Luighi) e Jhon Arias; Ramón Sosa (Lucas Evangelista) e Flaco López (Allan). Técnico: João Martins (auxiliar) GOLS - Flaco López, aos 40 minutos do primeiro tempo. Thiago Mendes, aos 17, e Cuiabano, aos 27 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO: Savio Pereira Sampaio (DF) CARTÕES AMARELOS: Tchê Tchê, Thiago Mendes (Vasco); Allan e Luighi (Palmeiras). RENDA: R$ 1.187.398,00. PÚBLICO: 17.291 presentes (16.647 pagantes). LOCAL: São Januário, no Rio (RJ). 