Copinha 2026 tem Remo em campo e estreias de Palmeiras e Fluminense nesta segunda (5) Rodada desta segunda-feira (5) promete confrontos decisivos com Grêmio, Ponte Preta e Sport buscando vaga na próxima fase O Liberal 04.01.26 16h23 A Copinha 2026 prossegue nesta segunda-feira (05) com a realização de diversos confrontos importantes. O dia será de muita emoção para a torcida paraense, com o Remo em campo buscando sua classificação, além das esperadas estreias de favoritos como Palmeiras e Fluminense. Além deles, equipes como Grêmio, Ponte Preta, Sport e Mirassol também entram em campo. Remo busca classificação no Grupo 27 A torcida azulina tem compromisso marcado para esta segunda-feira (05), às 17h15 (horário de Brasília), quando o Remo entra em campo contra o Batalhão-TO pela primeira fase da Copinha 2026. A partida, que abre o Grupo 27, acontece na Arena Barueri e é crucial para as pretensões do Leão Azul na competição. Vencer significa dar um grande passo rumo à próxima fase do torneio de base. Palmeiras estreia no mesmo grupo do Remo Considerado um dos favoritos ao título e em busca do tricampeonato, o Palmeiras inicia sua jornada na competição logo após o confronto do Remo. O time paulista enfrenta o Monte Roraima-RR na noite desta segunda-feira (05), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em duelo válido pelo Grupo 27. Fluminense também faz sua primeira partida A segunda-feira também marca a estreia do Fluminense na competição de base. O clube carioca, que já soma cinco títulos da Copinha, tem seu primeiro desafio contra o Água Santa, às 21h30 (horário de Brasília). A partida ocorrerá no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pelo Grupo 25. Antes disso, Sfera-SP e Brasiliense se enfrentam às 19h15, na mesma chave. Grêmio e outros times em busca da classificação Em busca de manter o bom ritmo da primeira rodada, o Grêmio volta a campo às 16h (horário de Brasília) para encarar o Galvez-AC. O jogo será na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Outros destaques da rodada incluem a Ponte Preta, o Sport e o Mirassol. As três equipes venceram na rodada inicial e buscarão encaminhar sua classificação para a próxima fase do torneio. O Votuporanguense, time da casa, também joga às 18h15 contra o Falcon-SE, buscando manter os 100% de aproveitamento no Grupo 2. Onde assistir aos jogos da Copinha 2026 Confira a seguir a lista completa dos duelos desta segunda-feira (05) e onde assistir a cada partida: 13h: Meia Noite x Ponte Preta - YouTube Paulistão 15h15: Real-RR x Coritiba - YouTube Paulistão 16h: Galvez x Grêmio - Xsports 17h15: Remo x Batalhão - YouTube Paulistão | YouTube Ulisses TV 18h15: Votuporanguense x Falcon - YouTube Paulistão 18h30: Mirassol x Linense - YouTube Paulistão 19h15: Sfera x Brasiliense - YouTube Paulistão 19h30: Palmeiras x Monte Roraima - YouTube CazéTV 20h45: Forte x Sport-PE - Xsports 21h30: Fluminense x Água Santa - YouTube CazéTV 