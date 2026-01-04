Copinha 2026 tem Remo em campo e estreias de Palmeiras e Fluminense nesta segunda (5)

A Copinha 2026 prossegue nesta segunda-feira (05) com a realização de diversos confrontos importantes. O dia será de muita emoção para a torcida paraense, com o Remo em campo buscando sua classificação, além das esperadas estreias de favoritos como Palmeiras e Fluminense. Além deles, equipes como Grêmio, Ponte Preta, Sport e Mirassol também entram em campo.

Remo busca classificação no Grupo 27

A torcida azulina tem compromisso marcado para esta segunda-feira (05), às 17h15 (horário de Brasília), quando o Remo entra em campo contra o Batalhão-TO pela primeira fase da Copinha 2026. A partida, que abre o Grupo 27, acontece na Arena Barueri e é crucial para as pretensões do Leão Azul na competição. Vencer significa dar um grande passo rumo à próxima fase do torneio de base.

Palmeiras estreia no mesmo grupo do Remo

Considerado um dos favoritos ao título e em busca do tricampeonato, o Palmeiras inicia sua jornada na competição logo após o confronto do Remo. O time paulista enfrenta o Monte Roraima-RR na noite desta segunda-feira (05), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em duelo válido pelo Grupo 27.

Fluminense também faz sua primeira partida

A segunda-feira também marca a estreia do Fluminense na competição de base. O clube carioca, que já soma cinco títulos da Copinha, tem seu primeiro desafio contra o Água Santa, às 21h30 (horário de Brasília).

A partida ocorrerá no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pelo Grupo 25. Antes disso, Sfera-SP e Brasiliense se enfrentam às 19h15, na mesma chave.

Grêmio e outros times em busca da classificação

Em busca de manter o bom ritmo da primeira rodada, o Grêmio volta a campo às 16h (horário de Brasília) para encarar o Galvez-AC. O jogo será na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

Outros destaques da rodada incluem a Ponte Preta, o Sport e o Mirassol. As três equipes venceram na rodada inicial e buscarão encaminhar sua classificação para a próxima fase do torneio. O Votuporanguense, time da casa, também joga às 18h15 contra o Falcon-SE, buscando manter os 100% de aproveitamento no Grupo 2.

Onde assistir aos jogos da Copinha 2026

Confira a seguir a lista completa dos duelos desta segunda-feira (05) e onde assistir a cada partida:

13h: Meia Noite x Ponte Preta - YouTube Paulistão

15h15: Real-RR x Coritiba - YouTube Paulistão

16h: Galvez x Grêmio - Xsports

17h15: Remo x Batalhão - YouTube Paulistão | YouTube Ulisses TV

18h15: Votuporanguense x Falcon - YouTube Paulistão

18h30: Mirassol x Linense - YouTube Paulistão

19h15: Sfera x Brasiliense - YouTube Paulistão

19h30: Palmeiras x Monte Roraima - YouTube CazéTV

20h45: Forte x Sport-PE - Xsports

21h30: Fluminense x Água Santa - YouTube CazéTV