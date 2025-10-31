Palmeiras e Flamengo somam juntos mais de R$ 500 mi em prêmios em 2025; Flu lidera o ranking Estadão Conteúdo 31.10.25 19h48 Os times da Série A do Brasileirão somam até aqui mais de R$ 1,4 bilhão com valores das premiações disputadas em 2025. Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, juntos, representam um montante de mais de R$ 500 milhões arrecadados. O Palmeiras soma até agora R$ 312,3 milhões, enquanto o time rubro-negro está com R$ 252 milhões - isso já computado os R$ 37,3 milhões do que receberam por chegarem às finais da Copa Libertadores. O líder ainda é o Fluminense, com R$ 363,1 milhões, impulsionado pelo fato de ter chegado à semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, disputada no meio do ano, nos Estados Unidos. Somente com a disputa do Mundial, o clube tricolor ganhou R$ 324,9 milhões; o Palmeiras ganhou R$ 212,7 milhões, e o Flamengo R$ 147,9 milhões. O quarto clube da lista dos que mais arrecadaram com premiação é justamente o outro brasileiro a ter disputado o Mundial de Clubes, o Botafogo, com R$ 193,9 milhões, sendo R$ 142,6 milhões com a competição. Até o fim do ano, quem pode tomar a primeira posição do Fluminense é o Palmeiras. Caso vença a Copa Libertadores, a equipe paulista ganharia mais R$ 128,1 pela conquista e chegaria aos R$ 403,1 milhões na temporada. Já se o Flamengo for o campeão, pode alcançar os R$ 342,8 milhões. Quem também tem chances de subir alguns degraus no ranking é o Atlético-MG, que atualmente é o sétimo com R$ 44,7 milhões. Caso conquiste a Copa Sul-Americana, somaria mais R$ 34,7 milhões. Os valores totais correspondem às premiações do Mundial de Clubes, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Copa do Nordeste, Copa Verde e Estaduais. Para especialistas em gestão financeira, os valores quase recordes em premiação no futebol brasileiro comprovam os exemplos de gestões profissionais e conduzidas com boas práticas de governança, e como essas cifras movimentam o tamanho do futebol como indústria. "O Mundial de Clubes proporcionou uma premiação significativa aos clubes brasileiros. Além do ganho financeiro, também há o intangível, que é a repercussão e visibilidade internacional. No caso de Flamengo e Palmeiras, este sucesso de ambos não é de hoje e nem por acaso. São exemplos de gestões profissionais e conduzidas com boas práticas de governança", afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte. "O impacto dessas cifras vai além do caixa imediato. Essas premiações exponenciais deixaram de ser um bônus para se tornarem um pilar central do planejamento orçamentário. Isso alimenta um abismo competitivo: o dinheiro financia a performance, que, por sua vez, gera mais premiações. O sucesso em campo se monetiza imediatamente, reforçando o branding do clube e atraindo patrocínios de maior valor. O grande desafio passa a ser a gestão dessa nova realidade", analisa Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios. "As cifras que Palmeiras, Flamengo e Fluminense movimentam mostram o tamanho do futebol como indústria. Mas de nada adianta arrecadar milhões em campo se o clube não adota uma gestão financeira responsável fora dele. O futebol brasileiro virou também um jogo de gestão e inteligência financeira", analisa Rômulo Caldeira, ex-atleta com passagens pela seleção italiana, Juventus, Lazio e Cruzeiro. Hoje, expert em Finanças e Investimentos, certificado pela Anbima (CPA-20). CONFIRA A LISTA DAS PREMIAÇÕES CONQUISTADAS DOS CLUBES DA SÉRIE A EM 2025: Fluminense: R$ 363,1 milhões Palmeiras: R$ 312,3 mi Flamengo: R$ 252,0 mi Botafogo: R$ 193,9 mi Bahia: R$ 46,1 mi São Paulo: R$ 45,8 mi Atlético-MG: R$ 44,7 mi Corinthians: R$ 37,5 mi Internacional: R$ 33,9 mi Vasco: R$ 32,7 mi Fortaleza: R$ 32,7 mi Cruzeiro: R$ 26,0 mi Grêmio: R$ 15,0 mi Vitória: R$ 12,2 mi Ceará: R$ 10,9 mi Red Bull Bragantino: R$ 9,7 mi Sport: R$ 5.5 mi Santos: R$ 3.1 mi Juventude: R$ 1,5 mi Mirassol: R$ 400 mil 