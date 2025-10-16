Palmeiras chega à importante visita ao Flamengo no Brasileirão com 68,3% de chances de título

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, 19, em jogo com caráter decisivo para o rumo do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Líder e vice na tabela, respectivamente, as equipes chegam à partida com apenas três pontos de diferença na tabela. Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 5 a 1, o time paulista entrará em campo com quase 70% de chances de conquistar o título nacional.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o desempenho da equipe de Abel Ferreira no segundo turno do Brasileirão a colocou como favorita para se sagrar campeã em 2025. Para o confronto desse domingo, o Palmeiras chega com 68,3% de chances de título. Em caso de vitória, a probabilidade aumentará, com nove jogos restantes.

Já o Flamengo, que liderava até a pausa para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, agora soma 29,8% de chances e tenta se recuperar na reta final da temporada. Apesar de estar na semifinal da Libertadores - enfrenta o Racing -, a meta do clube neste primeiro ano de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, na presidência era de voltar a conquistar o Brasileirão.

Vale destacar que, assim como o Flamengo, o Palmeiras também se divide na disputa pelo título do Brasileirão e da Libertadores. Na semifinal, a equipe alviverde irá encarar a LDU de Quito, responsável por eliminar Botafogo e São Paulo, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Um possível encontro entre os brasileiros pode acontecer na decisão.

A disputa pelo título deve ficar, portanto, entre as duas equipes. Nesta quarta-feira, o Flamengo se manteve na cola do Palmeiras, ao derrotar o Botafogo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos. O Cruzeiro, terceiro colocado, perdeu o gás nas últimas rodadas e agora tem apenas 1,8% de chances de ser campeão. No início da temporada, chegou a liderar o Brasileirão.

Além do trio, Mirassol (0,16%), Bahia (0,076%), Fluminense (0,002%) e Botafogo (0,001%) têm alguma probabilidade, ainda que remota de título. A briga do quarteto deverá se manter por uma vaga direta à Libertadores na próxima temporada.