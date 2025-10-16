Palmeiras chega à importante visita ao Flamengo no Brasileirão com 68,3% de chances de título Estadão Conteúdo 16.10.25 11h13 Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, 19, em jogo com caráter decisivo para o rumo do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Líder e vice na tabela, respectivamente, as equipes chegam à partida com apenas três pontos de diferença na tabela. Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 5 a 1, o time paulista entrará em campo com quase 70% de chances de conquistar o título nacional. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o desempenho da equipe de Abel Ferreira no segundo turno do Brasileirão a colocou como favorita para se sagrar campeã em 2025. Para o confronto desse domingo, o Palmeiras chega com 68,3% de chances de título. Em caso de vitória, a probabilidade aumentará, com nove jogos restantes. Já o Flamengo, que liderava até a pausa para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, agora soma 29,8% de chances e tenta se recuperar na reta final da temporada. Apesar de estar na semifinal da Libertadores - enfrenta o Racing -, a meta do clube neste primeiro ano de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, na presidência era de voltar a conquistar o Brasileirão. Vale destacar que, assim como o Flamengo, o Palmeiras também se divide na disputa pelo título do Brasileirão e da Libertadores. Na semifinal, a equipe alviverde irá encarar a LDU de Quito, responsável por eliminar Botafogo e São Paulo, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Um possível encontro entre os brasileiros pode acontecer na decisão. A disputa pelo título deve ficar, portanto, entre as duas equipes. Nesta quarta-feira, o Flamengo se manteve na cola do Palmeiras, ao derrotar o Botafogo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos. O Cruzeiro, terceiro colocado, perdeu o gás nas últimas rodadas e agora tem apenas 1,8% de chances de ser campeão. No início da temporada, chegou a liderar o Brasileirão. Além do trio, Mirassol (0,16%), Bahia (0,076%), Fluminense (0,002%) e Botafogo (0,001%) têm alguma probabilidade, ainda que remota de título. A briga do quarteto deverá se manter por uma vaga direta à Libertadores na próxima temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Flamengo matemática COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Faltando seis rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo para a Série A Com 51 pontos na Série B, o Leão precisa de mais 13 para alcançar a marca de 64, considerada segura para a classificação 16.10.25 11h02 Carlos Ferreira Leão e a arrancada que não foi planejada 16.10.25 10h32 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10