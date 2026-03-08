Capa Jornal Amazônia
Palmeiras bate Novorizontino, é campeão paulista e põe fim a maior jejum de títulos da era Abel

Estadão Conteúdo

O maior jejum de títulos do Palmeiras sob comando de Abel Ferreira terminou neste domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Passados dois anos do título do Paulistão conquistado diante do Santos, os palmeirenses venceram o Novorizontino por 2 a 1 e foram campeões estaduais pela 27ª vez. No jogo de ida, a equipe paulistana venceu por 1 a 0.

Em uma noite de muita chuva, no noroeste paulista, Murillo abriu o placar e Mateus Bianqui empatou para os donos da casa. Coube a Vitor Roque decidir a partida e marcar o segundo para anular o risco de uma disputa de pênalti, que seria necessária caso o time do interior vencesse por um gol de diferença.

Os dois times entraram em campo com novidades que prometiam mudar a dinâmica do jogo. Do lado mandante, Rômulo foi escalado por Enderson Moreira, mesmo com a condição de o Novorizontino ter de pagar R$ 1 milhão de multa ao Palmeiras, clube ao qual o meia pertence. No jogo de ida, ele não atuou. Abel Ferreira, por sua vez, escalou Jhon Árias, principal reforço do clube para a temporada, como titular pela primeira vez.

Apesar da boa qualidade do gramado, o campo muito molhado atrapalhou a qualidade da partida. A chuva não estava tão forte quanto antes da partida, mas continuou em menor intensidade ao longo do primeiro tempo. Na bola parada, o Palmeiras encontrou o caminho para abrir o placar, após cobrança de falta que terminou em chute na trave efetuado por Marlon Freitas e gol de Murillo no rebote.

O time de Abel tentava enfrentar a água e acelerar jogadas, sem muito sucesso, até marcar o gol, quando esse tipo de ação passou a ser menos frequente. Em rotação mais baixa, passou a dar mais espaços ao Novorizontino. Uma falha de Carlos Miguel, que não conseguiu segurar a bola em um lance na pequena área e a deixou passar entre as pernas, permitiu que Matheus Bianqui empurrasse a bola para o gol vazio para empatar.

A torcida novorizontina, desanimada até o gol de empate, reacendeu e empurrou o time para seu melhor momento no jogo, com muita presença ofensiva, apostando em lançamentos dentro da área. O resultado dos lances nem sempre era o melhor, mas o ímpeto ao menos concentrava o Palmeiras no campo de defesa.

Basicamente, os palmeirenses corriam atrás da bola e abusavam dos chutões para tentar se livrar da pressão. Quando conseguiu voltar ao campo de ataque, já nos últimos minutos do primeiro tempo, o time paulistano parou em defesa milagrosa de Jordi para evitar gol de cabeça de Marlon Freitas.

O segundo tempo começou muito truncado, com excesso de faltas e pouca bola rolando. O Palmeiras vivia alguns momentos em que ocupava o campo de ataque, mas havia dificuldade em acelerar as jogadas. Vitor Roque era a principal arma para quebrar as linhas, enquanto se sentia a falta de uma participação mais ativa de Arias, que levou perigo ao goleiro Jordi em uma das raras vezes que se aproximou da área.

A tensão que ganhava força desde o gol de empate dos donos da casa se dissipou aos 16 minutos, quando Jhon Arias dividiu com Jordi ao receber lançamento e a bola sobre para Vitor Roque mandar para a rede. A partir daí, o abalado Novorizontino pouco conseguiu fazer para desafiar os palmeirense e ainda mostraram bastante nervosismo, com jogadas que passaram um pouco do ponto e irritaram os adversários. Ao longo dos sétimos minutos de acréscimos, apenas gritões alviverde de "é campeão".

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 2 PALMEIRAS

NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño (Alemão), Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama (Juninho), Matheus Bianqui (Nicolas Careca), Rômulo (Christian Ortiz) e Vinícius Paiva (Tavinho); Robson. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Maurício (Felipe Anderson) e Jhon Arias (Allan); Flaco López (Sosa) e Vitor Roque (Emiliano Martínez). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Murillo, aos cinco, e Mateus Bianqui, aos 26 minutos do primeiro tempo. Vitor Roque, aos minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Flaco López, Gustavo Gómez e Abel Ferreira (Palmeiras); Alvariño e Rômulo(Novorizontino).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 1.344.030,00.

RENDA - R$ 1.344.030,00.

PÚBLICO - 9.902 (8.214. Pagantes).

LOCAL - Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Esportes
.
