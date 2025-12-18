Capa Jornal Amazônia
Esportes

Palmeiras anuncia a compra dos direitos do zagueiro Bruno Fuchs

Estadão Conteúdo

O Palmeiras acertou nesta quinta-feira (18), a contratação definitiva do zagueiro Bruno Fuchs. O jogador, que defendeu o time paulista durante a temporada 2025, estava emprestado pelo Atlético-MG. O novo vínculo do jogador é válido até 2029.

Com rápida adaptação ao time do técnico português Abel Ferreira, o defensor disputou 44 partidas neste ano, sendo 31 deles como titular, e marcou três gols.

"Era uma meta pessoal mostrar serviço, ajudar o Palmeiras da melhor forma possível e permanecer aqui por muitos anos. Felizmente consegui e agora para 2026 espero que as nossas metas coletivas sejam alcançadas. É o que sonhamos, é meu objetivo também e estou muito feliz mesmo", afirmou o jogador.

As bases envolvendo a aquisição do atleta foram em torno de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 22,1 milhões) e faltavam apenas alguns detalhes que foram definidos entre os dois clubes.

Feliz com o desfecho, Fuchs projeta uma temporada de conquistas com a camisa verde e aposta no êxito do trabalho comandado pelo treinador palmeirense.

"Chegamos perto de três títulos. Infelizmente, não conseguimos ser campeões, mas mostramos que temos um time forte e que ano que vem estaremos de novo brigando. Foi um ano um pouco frustrante, esperávamos ser campeões, não conseguimos, mas em 2026 vamos estar firmes e fortes em busca desses títulos", finalizou.

