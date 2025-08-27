Palmeiras aguarda decisão de joia da base para definir venda a clube europeu por R$ 44 milhões Estadão Conteúdo 27.08.25 18h58 O Palmeiras aguarda a decisão de Thalys, atacante de 20 anos que subiu ao profissional neste ano, para definir a saída do jogador. Ele tem duas propostas, de Almería, da Espanha, e Olympiacos, da Grécia, e ainda não decidiu o seu destino. Como o valor oferecido por ambos os clubes é o mesmo - cerca de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) por 70% dos direitos econômicos e do 30% pertencentes ao Palmeiras, o clube deixou a decisão para o atacante. No momento, o Almería está à frente e a tendência é que feche a operação. Thalys subiu ao time principal no início deste ano. Fez dois gols em 13 partidas, ambos em jogos da primeira fase do Paulistão, contra Noroeste e Santos. Sem tanto espaço no profissional, retornou em algumas ocasiões para reforçar o time sub-20, como fez na final do Campeonato Brasileiro da categoria nesta terça-feira. Ele perdeu um pênalti no tempo normal, mas converteu sua cobrança na disputa após o empate sem gols e ajudou o Palmeiras a ganhar do Red Bull Bragantino e levar a taça. O alagoano natural de São Miguel dos Campos não defende o profissional desde o empate por 2 a 2 contra o Vitória, no dia 3 de agosto, quando foi titular. Como ele não deve ser mais aproveitado do que já tem sido, o Palmeiras entende ser positivo negociar o atleta neste momento. O atacante se destacou com mais intensidade na base. No ano passado, fez 32 gols em 46 partidas pela equipe sub-20 e chegou a ser chamado de "novo Endrick" pelo jornal espanhol As. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Thalys Almería Olympiacos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES REFORÇO Paysandu acerta contratação do meia Carlos Eduardo para a Série B Jogador de 24 anos, que defendeu o ABC-RN na Série C, chega por empréstimo do Capivariano-SP e aguarda regularização para estrear 27.08.25 18h19 SÉRIE B Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense 27.08.25 16h57 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45