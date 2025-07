Palmeiras afasta investidas estrangeiras e estende contrato de Piquerez até 2030

Diante de investidas estrangeiras, a diretoria do Palmeiras decidiu renovar o contrato do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, referência da equipe liderada por Abel Ferreira e titular da seleção uruguaia. O defensor estendeu seu vínculo até 2030. O acordo anterior se encerraria no fim de 2026.

"Naquele Pique até 2030! Contrato renovado com meu lateral multicampeão!", anunciou o clube paulista nas redes sociais. Com o acerto, o Palmeiras se protege das investidas de times de fora, o que se tornou mais frequente após a disputar do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

De acordo com a imprensa italiana, Piquerez era um dos alvos da Juventus para a próxima temporada europeia. O Palmeiras temia que o lateral seguisse caminho semelhante ao de Richard Ríos, que deixou o clube nos últimos dias para reforçar o Benfica, de Portugal, justamente após se destacar no Mundial.

Piquerez, que chegou ao time paulista em 2021, é considerado peça fundamental no time comandado por Abel Ferreira. Não por acaso é um dos capitães do treinador português. O acordo prevê valorização salarial do lateral de 26 anos - as cifras não foram divulgadas pelo clube.

O uruguaio soma 196 partidas pelo Palmeiras, sendo 31 somente neste ano, com 16 gols e 17 assistências. Nesta trajetória, participou da conquista de oito títulos, incluindo um troféu da Copa Libertadores (2021) e dois do Brasileirão (2022 e 2023).

O lateral está afastado dos gramados temporariamente para tratar um trauma no ombro. Ele foi desfalque na vitória sobre o Fluminense na noite de quarta-feira. E ainda não sabe se terá condições de enfrentar o Grêmio, no sábado, também pelo Brasileirão.