Palmeiras abusa de erros, é salvo por Vitor Roque e empata com o Atlético-MG

As muitas falhas cometidas na Arena MRV quase custaram caro ao Palmeiras, que estreou no Brasileirão com empate nesta quarta-feira, 28. O time paulista cometeu deslizes demais defensivamente diante do Atlético Mineiro e foi salvo por Vitor Roque, que entrou no fim para evitar a derrota palmeirense. No final, o 2 a 2 em Belo Horizonte foi justo.

A partida, de baixo nível técnico, foi aberta e repleta de oportunidades de gol em decorrência das brechas concedidas por ambas as defesas. O zagueiro Murilo e o lateral Khellven, este que fez um gol contra, viveram péssimas jornadas nesta noite. O goleiro Carlos Miguel também não teve sorte em dois lances. Mas os artilheiros Flaco López e Vitor Roque, muito entrosados, marcaram um gol cada e tornaram menos amarga a noite do Palmeiras em Belo Horizonte.

Como em jogos anteriores, o Palmeiras foi frágil defensivamente e sofreu com os lançamentos em profundidade para Hulk, que ganhou a maioria das disputas com a zaga palmeirense. O veterano só não abriu o placar porque exagerou na força em finalização da entrada da área.

Ao menos, o time paulista exibiu repertório um pouco maior no ataque. No começo, apertou a marcação e poderia ter tirado proveito disso. Depois, quando estava sendo pressionado, chegou ao gol com o seu melhor jogador em 2026: Flaco López.

O argentino, artilheiro da equipe na temporada, usou a cabeça para pôr o Palmeiras em vantagem após cobrança de escanteio de Andreas Pereira. Quando a partida parecia estar controlada para os visitantes, o Atlético descolou o empate a partir de uma sequência de erros da defesa palmeirense. Murilo furou e deixou a bola com Victor Hugo, que chutou por debaixo das pernas de Carlos Miguel.

No segundo tempo, a postura ofensiva foi melhor do Palmeiras, que apertou os mineiros e fez Everson trabalhar três vezes. Mas prosseguiram os deslizes defensivos, sobretudo de Khellven, em uma de suas piores atuações desde que voltou do futebol russo. O lateral-direito deixou livre Cuello, que finalizou por debaixo das pernas de Carlos Miguel. O gol, porém, foi anulado porque o atacante estava impedido.

Azarado, Khellven fez pior minutos depois. Ao tentar afastar, mandou a bola para o gol e consumou a virada atleticana. Sorte a do Palmeiras é que Vitor Roque saiu do banco evitar a derrota. Nos minutos finais, o Tigrinho venceu Everson com talento e sorte, vibrou com seu primeiro gol no ano e definiu o empate na capital mineira.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG: Everson; Alan Franco, Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi; Maycon, Igor Gomes (Reinier) e Victor Hugo (Alexsander); Bernard (Gustavo Scarpa), Hulk e Dudu (Cuello). Técnico: Jorge Sampaoli.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício (Luighi); Allan (Riquelme Fillipi), Flaco López e Sosa (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS: Flaco López, aos 26, e Victor Hugo, aos 44 do 1ºT; Khellven (contra), aos 28, e Vitor Roque, aos 37 do 2ºT.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araujo (RJ).

CARTÕES AMARELOS: Alan Franco, Maurício, Vitor Roque, Alexsander, Renan Lodi.

CARTÃO VERMELHO: Jorge Sampaoli.

PÚBLICO: 25.770 torcedores.

RENDA: 1.331.907,88.

LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte.