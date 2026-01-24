Pacers se vingam das finais e batem Thunder; Rockets superam Pistons com 32 pontos de Durant Estadão Conteúdo 24.01.26 9h52 Mesmo desfalcado e longe da campanha que o levou às finais da NBA na temporada passada, o Indiana Pacers interrompeu uma série de três derrotas e bateu o Oklahoma City Thunder, na noite desta sexta-feira, por 117 a 114, em uma revanche da decisão que deu o troféu inédito à franquia de Oklahoma. Andrew Nembhard foi o destaque da partida com 27 pontos e 11 rebotes, enquanto Jarace Walker adicionou 26 pontos, sua melhor marca na carreira, para os Pacers, que resistiram à reação tardia do atual campeão e líder da Conferência Oeste da NBA. Pascal Siakam também contribuiu com 21 pontos. Este foi o segundo e último encontro da temporada entre Pacers e Thunder, cujos destinos se separaram desde que a estrela de Indiana, Tyrese Haliburton, rompeu o tendão de Aquiles no início do Jogo 7 das finais da NBA da temporada passada. Os visitantes também não contaram com os lesionados Bennedict Mathurin, Obi Toppin e Quenton Jackson. Com péssima campanha na temporada, os Pacers alcançaram a 11ª vitória, resultado insuficiente para tirar a equipe da penúltima posição na Conferência Leste. O conjunto de Indiana só tem desempenho superior ao do lanterna Washington Wizards (10 vitórias). Já o Oklahoma City Thunder conheceu sua nona derrota na temporada. A equipe continua disparada à frente do vice-líder, o San Antonio Spurs, com 37 vitórias contra 31 dos concorrentes mais próximos - o Denver Nuggets também atingiu a marca na vitória por 102 a 100 sobre o Milwaukee Bucks. Shai Gilgeous-Alexander marcou 47 pontos para o time da casa, que também estava desfalcado de Jalen Williams, Isaiah Hartenstein e Alex Caruso, todos machucados. Chet Holmgren contribuiu com 25 pontos, 13 rebotes e três tocos. A equipe de Oklahoma chegou a encostar por 115 a 114 a 7s8 do fim, mas Isaiah Joe errou um arremesso de três pontos a três segundos do encerramento do jogo. KEVIN DURANT FAZ 32 PONTOS E ROCKETS ENCERRAM SÉRIE INVICTA DOS PISTONS O líder da Conferência Leste, por sua vez, também foi derrotado em casa na rodada desta sexta-feira. Com 32 pontos de Kevin Durant, o Houston Rockets encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas do Detroit Pistons com um triunfo por 111 a 104 e alcançou a quarta vitória em cinco jogos. Durant tem uma média de 30,6 pontos em 32 jogos na carreira contra os Pistons - sua maior média contra qualquer outro time. Ele ainda contribuiu com sete rebotes e três assistências em 40 minutos e não cometeu nenhum turnover. Do outro lado da quadra, Jalen Duren liderou o time da casa com 18 pontos e sete rebotes. Com o resultado em Detroit, os donos da casa lideram a Conferência Leste com 32 triunfos e 11 derrotas, mas têm a ponta cada vez mais ameaçada. O Boston Celtics, que precisou de duas prorrogações para derrotar o Brooklyn Nets por 130 a 126, e o Toronto Raptors, que freou a boa fase do Portland Trail Blazers (110 a 98), chegaram a 28 vitórias. Confira os resultados das partidas da noite desta sexta-feira na NBA: Detroit Pistons 104 x 111 Houston Rockets Atlanta Hawks 110 x 103 Phoenix Suns Brooklyn Nets 126 x 130 Boston Celtics Cleveland Cavaliers 123 x 118 Sacramento Kings Memphis Grizzlies 127 x 133 New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder 114 x 117 Indiana Pacers Milwaukee Bucks 100 x 102 Denver Nuggets Portland Trail Blazers 98 x 110 Toronto Raptors Acompanhe jogos da rodada deste sábado na NBA: Charlotte Hornets x Washington Wizards Philadelphia 76ers x New York Knicks Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors Orlando Magic x Cleveland Cavaliers Chicago Bulls x Boston Celtics Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers Utah Jazz x Miami Heat 