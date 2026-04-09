Pablo Maia sofre fraturas no rosto após choque no treino e passa por cirurgia no São Paulo Além de Pablo Maia, a atividade do dia contou com outras ausências importantes Estadão Conteúdo 09.04.26 17h11 Volante Pablo Maia (Instagram @pablo_maia02) Peça importante do elenco são-paulino e sempre substituindo os titulares Danielzinho e Marcos Antônio, o volante Pablo Maia deve se tornar mais um desfalque para Roger Machado na visita ao Vitória, agendada para este sábado, pelo Brasileirão. O jogador vai passar por cirurgia nesta sexta-feira após fraturas no rosto ocasionadas por uma trombada acidental no treino. "Após choque acidental durante o treinamento desta quinta-feira (09), o volante Pablo Maia passou por exames de imagem e teve diagnosticadas fraturas no nariz e na face. Ele passará por intervenção cirúrgica nesta sexta-feira (10), no Einstein Hospital Israelita. Além de Pablo Maia, a atividade do dia contou com outras ausências importantes. Autor do gol do triunfo sobre o Boston River, no Uruguai, o paraguaio Bobadilla sofreu um ferimento na perna direita e ficou em tratamento no Reffis que não deve tirá-lo do confronto no Barradão. Além dos volantes, Roger Machado não pôde contar com o artilheiro Calleri, afastado para cumprir o protocolo de concussão após levar oito pontos no supercílio após choque na goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, no MorumBis. Substituído naquele jogo, o zagueiro Sabino ainda trata o incômodo muscular na panturrilha. A boa notícia é o retorno de Luciano às atividades. O atacante não participou da estreia na Copa Sul-Americana preservado por causa de uma sobrecarga muscular. Mas treinou normalmente e só não encara o Vitória caso Roger Machado resolva mexer no setor ofensivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo Vitória Pablo Maia cirurgia fratura no rosto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 DIAGNÓSTICO O que é neoplasia cervical? Entenda doença que afastou Luis Roberto da Copa do Mundo Narrador foi afastado da Copa do Mundo de 2026 após diagnóstico e iniciou tratamento de saúde 08.04.26 23h40