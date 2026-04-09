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Pablo Maia sofre fraturas no rosto após choque no treino e passa por cirurgia no São Paulo

Além de Pablo Maia, a atividade do dia contou com outras ausências importantes

Estadão Conteúdo
fonte

Volante Pablo Maia (Instagram @pablo_maia02)

Peça importante do elenco são-paulino e sempre substituindo os titulares Danielzinho e Marcos Antônio, o volante Pablo Maia deve se tornar mais um desfalque para Roger Machado na visita ao Vitória, agendada para este sábado, pelo Brasileirão. O jogador vai passar por cirurgia nesta sexta-feira após fraturas no rosto ocasionadas por uma trombada acidental no treino.

"Após choque acidental durante o treinamento desta quinta-feira (09), o volante Pablo Maia passou por exames de imagem e teve diagnosticadas fraturas no nariz e na face. Ele passará por intervenção cirúrgica nesta sexta-feira (10), no Einstein Hospital Israelita.

Além de Pablo Maia, a atividade do dia contou com outras ausências importantes. Autor do gol do triunfo sobre o Boston River, no Uruguai, o paraguaio Bobadilla sofreu um ferimento na perna direita e ficou em tratamento no Reffis que não deve tirá-lo do confronto no Barradão.

Além dos volantes, Roger Machado não pôde contar com o artilheiro Calleri, afastado para cumprir o protocolo de concussão após levar oito pontos no supercílio após choque na goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, no MorumBis. Substituído naquele jogo, o zagueiro Sabino ainda trata o incômodo muscular na panturrilha.

A boa notícia é o retorno de Luciano às atividades. O atacante não participou da estreia na Copa Sul-Americana preservado por causa de uma sobrecarga muscular. Mas treinou normalmente e só não encara o Vitória caso Roger Machado resolva mexer no setor ofensivo.

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