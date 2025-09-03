Osaka elimina Muchova e enfrenta Anisimova na semifinal do US Open Estadão Conteúdo 03.09.25 22h37 A japonesa Naomi Osaka garantiu vaga na semifinal do US Open, nesta quarta-feira, ao derrotar a checa Karolina Muchova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Ela vai enfrentar a americana Amanda Anisimova, que eliminou a polonesa Iga Swiatek. O jogo foi muito equilibrado. No primeiro set, a única quebra de serviço ocorreu no décimo game, quando a japonesa fechou a parcial em 6/4. Muchova foi ao vestiário com problema na coxa esquerda. Ela voltou com uma proteção no local dolorido e mesmo assim abriu o segundo set quebrando o serviço da rival. Mas Osaka não se abateu e devolveu quebra de imediato. As duas seguiram firmes no saque até o nono game, quando a japonesa exagerou na força e mandou uma bola para fora, perdendo o serviço. Mais uma vez a resposta da japonesa veio a seguir, empatando mais uma vez: 5/5. Neste instante Muchova voltou a sentir dores na perna esquerda, lutou muito, mas viu a adversária fazer 6/5. Determinada, a checa sacou bem e levou a decisão para o tie-break. Osaka conseguiu uma quebra no terceiro ponto e chegou a ter 5/2 com erros de Muchova. A japonesa fechou a partida com 7/3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Naomi Osaka Katarina Muchova COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h27