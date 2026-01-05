'Os árbitros são uma máfia', diz lendário ex-técnico de Real Madrid e Milan Estadão Conteúdo 05.01.26 10h17 Um dos técnicos mais consagrados no cenário internacional do futebol, o italiano Fabio Capello fez severas críticas ao nível da arbitragem na atualidade e se mostrou bastante incomodado com o tema, principalmente quando citou as polêmicas envolvendo o uso do VAR. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, ele questionou a ausência de ex-jogadores para atuar nas análises de lances duvidosos e disse que dificilmente o padrão utilizado na Inglaterra pode ganhar espaço em centros como Espanha e Itália por culpa dos próprios profissionais do apito. "Os árbitros são uma máfia. Eles não querem usar ex-jogadores no VAR, jogadores que conhecem os meandros do futebol, os movimentos que um atleta faz para parar, para se defender...e muitas vezes tomam decisões incorretas porque não jogaram e não conhecem esses movimentos", afirmou o comandante que teve passagens por clubes como o Milan, Real Madrid e Juventus, entre outros. Na entrevista à publicação espanhola, Capello usou um lance clássico e corriqueiro nas partidas para justificar a sua narrativa sobre a necessidade de ter ex-atletas atuando nas cabines que controlam as câmeras do árbitro de vídeo. "Um jogador é tocado no rosto, cai no chão e eles apitam. Mas por que apitar? Se eu tenho um 1,90 m e o outro 1,75, quando eu me movimento, o meu braço vai estar na altura do rosto dele (adversário). Então por que apitar? Essa história toda me deixa louco, completamente louco", afirmou o ex-treinador. Autêntico e dono de um estilo sem rodeios em seu discurso, Fabio Capello fez uma sugestão para que o VAR fosse melhor utilizado, principalmente nos lances polêmicos: colocar um ex-atleta também na função de analista de vídeos. "Coloque alguém lá que possa dizer ao árbitro: 'bem, eu não acho que seja pênalti, ou talvez eu ache'. Com a Uefa, analisamos 20 situações em que pênaltis foram marcados, revisados por ex-jogadores e treinadores. Nessa análise, seis delas eram pênalti e 14 não", declarou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fábio Capello arbitragem máfia VAR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53