Organizada de rival do Santos cobra jogadores: 'Se for pra tirar o Neymar da Copa, tira'

Integrantes da Torcida Geral, organizada do clube, foram ao treino da equipe e fizeram uma cobrança dura ao elenco

Estadão Conteúdo

A semana decisiva do Velo Clube ganhou contornos dramáticos fora de campo. Em meio à preparação para o confronto contra o Santos, válido pela rodada final do Paulistão, integrantes da Torcida Geral, organizada do clube, foram ao treino da equipe e fizeram uma cobrança dura ao elenco, com uma fala que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O momento mais contundente veio da voz de um dos líderes da organizada, que apelou para um discurso de entrega total e citou diretamente Neymar, possível reforço do Santos para a partida na Vila Belmiro. Em tom exaltado, o torcedor pediu "raça" aos jogadores e afirmou que, se fosse necessário fazer de tudo para vencer, que assim fosse:

"Preciso contar com cada um de vocês suando sangue lá. Se for para tirar o Neymar da Copa, tira aquele filho da p*** da Copa. F***-se, mano. Tem que fazer o que for preciso para poder ganhar esse jogo, entendeu?", disse um membro da Torcida Geral.

As imagens do encontro foram divulgadas pela própria organizada nas redes sociais. No vídeo, é possível ver que o apelo gira em torno de uma expectativa de mais intensidade e comprometimento máximo da equipe em um jogo decisivo para a sobrevivência do Velo na elite estadual.

O Velo chega à última rodada dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação, com apenas cinco pontos somados. Para escapar da queda, precisa vencer o Santos. Um empate ou derrota deixa o clube dependente de outros resultados, já que Primavera e Noroeste, adversários diretos, se enfrentam na rodada e têm pontuação superior.

Do outro lado, o Santos também entra pressionado. O time da Baixada luta por vaga no G-8 e, além da vitória, precisa torcer por uma combinação de resultados. A expectativa da comissão técnica santista é contar com Neymar, que pode fazer sua estreia na temporada após recuperação de lesão.

Velo Clube também se posicionou Apesar de a organizada afirmar que a conversa teve caráter de incentivo e ocorreu de forma pacífica, a diretoria do Velo Clube divulgou uma nota oficial reprovando a ação. O clube classificou o episódio como uma invasão que interrompeu o treinamento e ressaltou que atitudes do tipo prejudicam a equipe em um momento crítico, além de poderem gerar punições esportivas.

A nota também lembrou episódios recentes, como o arremesso de bombas no campo em rodada anterior, e destacou que o clube vive um ano histórico, com participações confirmadas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ainda assim, a diretoria reafirmou confiança no elenco e pediu apoio da torcida de forma responsável.

Enquanto isso, a Torcida Geral reforçou sua posição em publicação nas redes sociais, criticando a gestão do clube, defendendo o direito de cobrar o elenco e afirmando que não ficará passiva diante do risco de rebaixamento.

CONFIRA A NOTA EMITIDA PELO CLUBE NA ÍNTEGRA:

"A Diretoria do Velo Clube vem a público manifestar que não compactua com a invasão ocorrida na tarde desta quarta-feira, quando um grupo da torcida organizada interrompeu o treinamento do elenco profissional.

O elenco e a comissão técnica realizavam a preparação para a partida decisiva, válida pela última rodada do Paulistão A1, quando tiveram o trabalho interrompido por uma ação que teve a clara intenção de constranger jogadores e membros da comissão.

O Velo Clube entende que o momento é sensível e que a situação mexe com os sentimentos de todos os seus torcedores, cuja paixão e apoio sempre foram fundamentais para a história da nossa instituição.

Entretanto, é preciso ressaltar que atitudes dessa natureza, assim como o arremesso de bombas no campo ocorrido na última rodada prejudicam diretamente a equipe em um momento crucial da temporada.

Tais condutas estão sendo apuradas pelas autoridades e além de colocar risco a integridade física de quem compareceu ao jogo para assistir ou trabalhar, podem acarretar em punições ao clube, inclusive com prejuízo ao mando de campo nos próximos compromissos.

O Campeonato Paulista da Série A1 reúne grandes equipes do Estado e do país, e o Velo Clube tem competido de igual para igual nesse alto nível, com dignidade, entrega e profissionalismo.

É importante destacar que o Velo Clube alcançou, nos últimos anos, patamares jamais atingidos em sua centenária história. Em 2026, o clube disputará competições nacionais, como a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que terá início já na próxima semana. Essas conquistas são fruto de planejamento, trabalho sério e união de todos que fazem parte da instituição.

A Diretoria reafirma sua total confiança no elenco e na comissão técnica, que seguem concentrados e comprometidos com o objetivo de conquistar a vitória e a permanência no próximo domingo.

Todos no clube estão focados em manter o Velo Clube na honrosa Primeira Divisão do futebol paulista e em seguir construindo uma trajetória de crescimento e respeito no cenário estadual e nacional.

Contamos com o apoio da nossa torcida, que sempre foi e continuará sendo parte essencial da nossa história."

futebol

Velo Clube

Organizada

Neymar
