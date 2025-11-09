Operário-PR segura empate contra o CRB e pode eliminar o rival na Série B

O estádio Rei Pelé, em Maceió, foi palco de mais um grande jogo da Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (09), quando em partida válida pela 36ª rodada da competição nacional, CRB e Operário-PR empataram por 2 a 2, em um duelo de tirar o fôlego.

Precisando vencer para se manter vivo na briga pelo acesso, o CRB foi castigado com dois com de bola parada, mas com dois golaços, conseguiu evitar a vitória para o time paranaense, que jogou com um a menos desde os cinco minutos do segundo tempo.

O resultado, porém, não foi nada bom para o time alagoano. O empate levou o CRB a 53 pontos, na oitava colocação, cinco atrás da Chapecoense, primeiro time no G4, e que ainda joga na rodada. Do outro lado, com 44, o Operário se manteve em 13° lugar e agora precisa de apenas um empate nas últimas duas rodadas para evitar o rebaixamento.

O "jogo da vida" na Série B para CRB e Operário começou agitado. Logo aos nove, Thiaguinho deixou Diogo Mateus no chão e bateu no canto, para grande defesa de Elias, que evitou o gol do time da casa. Pouco depois, aos 18, o Operário respondeu com Léo Gaúcho, que mandou de voleio no canto e Matheus Albino mandou para escanteio.

Na cobrança, entretanto, o goleiro do CRB não teve o que fazer. Pedro Vilhena cobrou na medida para André, que de cabeça, colocou o Operário em vantagem no marcador. O jogo então ficou com muita disputa no setor de meio-campo e quase teve mais bola na rede aos 37, quando Boschilia cobrou falta no ângulo e Albino pegou mais uma.

Nos minutos finais, o time alagoano cresceu em produção e após ver Elias evitar mais um gol em chute de Higor Meritão, conseguiu levar o placar para o intervalo em empate aos 45, quando Danielzinho recebeu na entrada da área, cortou para o meio e bateu colocado no canto, sem chances para o goleiro adversário.

Na volta para o segundo tempo, o cenário ficou ainda mais emocionante logo aos cinco minutos. Aos dois, Pedro Vilhena deu uma entrada forte em Higor Meritão, e após três longos minutos de análise do VAR, o meio-campista foi expulso, o que mudou o panorama do jogo.

Com vantagem numérica e empurrado por sua torcida, o CRB passou a se lançar mais ao ataque, mas viu o surpreendente Operário voltar a balançar as redes aos 18, quando Boschilia bateu falta e índio, de cabeça, mandou para o fundo do gol. O jogo frenético, entretanto, seguiu com emoção.

Logo em seguida, aos 21, Thiaguinho pegou sobra de escanteio da entrada da área e mandou no cantinho, deixando tudo igual no marcador. Nos minutos finais, o time alagoano ainda teve mais duas grandes chances com Thiaguinho, mas em ambas, Elias operou milagres e garantiu o empate fora de casa.

Na 37ª rodada da Série B, a CBF dividiu os jogos da rodada em três dias, sendo cinco no sábado (15), quando o Operário encara o Atlético-GO no Antônio Accioly, e o CRB volta ao Rei Pelé para encarar o Vila Nova, e outros quatro do domingo (16), todos às 16h30.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 2 OPERÁRIO-PR

CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão (Segovia) e Léo Campos; Higor Meritão (Giovanni), Crystopher (Breno Herculano) e Danielzinho (Gegê); Dadá Belmonte (Douglas Baggio), Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

OPERÁRIO-PR - Elias; Diogo Mateus, Índio, André e Cristiano; Zuluaga, Neto Paraíba (Daniel Amorim), Boschilia (Léo Silva) e Pedro Vilhena; Vinícius Mingotti (Thiaguinho) e Léo Gaúcho (Ryan Santos). Técnico: Alex de Souza.

GOLS - André, aos 19, e Danielzinho, aos 45 minutos do primeiro tempo. Índio, aos 18, e Thiaguinho, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Alemão, Giovanni, Crystopher e Thiaguinho (CRB) e Índio e Elias (Operário-PR).

CARTÃO VERMELHO - Pedro Vilhena (Operário-PR).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).