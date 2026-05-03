Operário-PR se impõe e vence o Londrina por 3 a 0 no 'Clássico do Café' pela Série B

Depois de se enfrentarem no início do ano, na decisão do Campeonato Paranaense, Operário-PR e Londrina voltaram a escrever mais um capítulo do Clássico do Café, desta vez pela sétima rodada do Brasileirão da Série B. No estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), os donos da casa tiveram grande atuação e venceram por 3 a 0, com dois gols do meia Boschilia e um do atacante Aylon. Atuando diante de sua torcida, o Operário-PR, atual campeão estadual, conquistou o terceiro triunfo na competição e voltou a vencer após cinco partidas - o último triunfo havia sido na segunda rodada, por 2 a 1, fora de casa, diante do São Bernardo. Com o resultado, agora ocupa a quarta posição, com 12 pontos.

Já o Londrina segue em péssima fase. Sem vencer desde a estreia, quando bateu o São Bernardo fora de casa por 3 a 1, sofreu a segunda derrota consecutiva e permanece na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com apenas cinco pontos.

O Operário-PR começou a partida pressionando desde o início, impondo seu ritmo de jogo e logo abrindo o placar aos quatro minutos. Foi um golaço de Boschilia, que cobrou escanteio com efeito e fez o gol olímpico.

O segundo gol saiu aos 29 minutos. Aylon recebeu um passe em profundidade pelo lado esquerdo e avançou em direção à área. O goleiro Kozlinski saiu mal para tentar a interceptação, mas falhou, e o atacante ficou sozinho para caminhar e apenas empurrar para o gol vazio.

Na etapa final, mesmo com boa vantagem no placar, o Operário-PR seguiu pressionando e não demorou para chegar ao terceiro gol. Aos 15 minutos, após aparecer algumas vezes no ataque, Doka recebeu lançamento pelo lado direito e cruzou para Boschilia, que finalizou de fora da área, sem dar chances ao goleiro.

O experiente Pablo ainda fez o quarto gol, em belo lance aos 24 minutos, mas acabou anulado por impedimento.

As equipes voltam a campo somente no próximo fim de semana. O embalado Operário-PR joga no sábado, às 20h30, quando visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Londrina busca a reabilitação no domingo (10), em casa, no Estádio VGD, diante do São Bernardo. FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 3 X 0 LONDRINA

OPERÁRIO-PR - Vágner; Mikael Doka, Miranda, Cuenu e Gabriel Feliciano; Índio (Matheus Trindade), Vinícius Diniz (Neto Paraíba) e Boschilla; Berto (Felipe Augusto), Pablo (Caio Dantas) e Aylon (Pedro Vilhena). Técnico: Luizinho Lopes.

LONDRINA - Maurício Kozlinski; Weveron, Yago Lincoln, Wallace (Heron) e Rafael Monteiro; João Tavares (Thalis), André Luiz e Lucas Marques; Iago Teles (Paulinho Moccelin), Buno Santos e Emiliano Rodríguez (Caio Maia). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Boschilia, aos quatro, e Aylon, aos 29 do primeiro tempo. Boschilia, aos 12 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Boschilia e Pablo (Operário-PR). Iago Teles, Rafael Monteiro, Wallace, André Luiz e Yago Lincoln (Londrina).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO - 3.307 torcedores.

RENDA - R$ 83.210,00.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).