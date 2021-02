Operadora de TV anuncia Pay-Per-View do Campeonato Carioca

A Ferj segue mudando a forma de transmitir o Cariocão 2021. Após deixar de assinar com a Globo e acertar com a Record, a operadora de televisão Vivo fechou acordo para a exibição dos jogos do Campeonato Carioca 2021 e vai oferecer o pay-per-view para os clientes acompanharem os jogos. A iniciativa concorda com a ideia da federação de investir em exibições próprias.+ Confira a classificação do Brasileiro e simule a reta final

Com valor mensal de R$ 49,90, o pacote estará disponível para contratar no "Vivo Play", plataforma de TV por assinatura e vídeo da empresa, a partir de 25 de fevereiro. A comercialização será realizada por lojas, revendas e canais de atendimento da Vivo. A Ferj prepara uma transmissão inédita para a próxima temporada.

Com a indefinição sobre a exibição das partidas na TV aberta, o estadual do Rio de Janeiro terá uma espécie de pay-per-view com comunicadores ex-Fox Sports. A ideia é ter programas pré e pós-jogos. Alguns comunicadores demitidos do Grupo Disney em 2020 já acertaram com a entidade.

Todo o conteúdo do Campeonato Carioca 2021 estará disponível para acesso também pelo app do Vivo Play. O download é gratuito para Android e IOS nas lojas de aplicativos. A fase preliminar do Carioca já ocorreu. A próxima partida, já com a Fase de Grupos, será no próximo dia 3 de fevereiro.