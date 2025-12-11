Onde assistir à Libertadores a partir de 2027? Veja quem ganhou a concorrência por direitos A entidade considerou aspectos técnicos e financeiros na decisão Estadão Conteúdo 11.12.25 11h12 A Conmebol oficializou as emissoras que venceram os processos de licitação para transmitir a Copa Libertadores da América a partir de 2027. O novo ciclo irá até a temporada de 2030. A entidade que comanda o futebol sul-americano levou cerca de dez meses para fazer as análises antes de fechar os acordos. A Conmebol realizou diversas consultas para verificar as empresas que apresentaram as melhores condições para exibir a competição. A entidade considerou aspectos técnicos e financeiros. O Grupo Globo seguirá como responsável por passar a Copa Libertadores nos canais abertos. Já na TV fechada, a ESPN, que pertence à Disney, manteve os direitos de transmissão. O mesmo esquema é válido para a Recopa Sul-Americana. A Paramount+, que detém direitos do torneio até 2026, não renovou o acordo. O canal passa a competição continental desde 2023. O streaming chegou a enviar uma proposta, mas a Conmebol não aprovou as condições. Na internet, os melhores momentos dos jogos da Copa Libertadores ficarão com a TNT Sports. Atualmente, a exibição desse segmento está com a CazéTV no Youtube. Isso mudará a partir de 2027. A TNT Sports faz parte do grupo Warner Bros. Discovery. Recentemente, o conglomerado anunciou a venda do estúdio cinematográfico e os ativos da HBO à Netflix. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol Libertadores onde assistir COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26