Onde assistir à Libertadores a partir de 2027? Veja quem ganhou a concorrência por direitos

A entidade considerou aspectos técnicos e financeiros na decisão

Estadão Conteúdo

A Conmebol oficializou as emissoras que venceram os processos de licitação para transmitir a Copa Libertadores da América a partir de 2027. O novo ciclo irá até a temporada de 2030.

A entidade que comanda o futebol sul-americano levou cerca de dez meses para fazer as análises antes de fechar os acordos. A Conmebol realizou diversas consultas para verificar as empresas que apresentaram as melhores condições para exibir a competição. A entidade considerou aspectos técnicos e financeiros.

O Grupo Globo seguirá como responsável por passar a Copa Libertadores nos canais abertos. Já na TV fechada, a ESPN, que pertence à Disney, manteve os direitos de transmissão. O mesmo esquema é válido para a Recopa Sul-Americana.

A Paramount+, que detém direitos do torneio até 2026, não renovou o acordo. O canal passa a competição continental desde 2023. O streaming chegou a enviar uma proposta, mas a Conmebol não aprovou as condições.

Na internet, os melhores momentos dos jogos da Copa Libertadores ficarão com a TNT Sports. Atualmente, a exibição desse segmento está com a CazéTV no Youtube. Isso mudará a partir de 2027.

A TNT Sports faz parte do grupo Warner Bros. Discovery. Recentemente, o conglomerado anunciou a venda do estúdio cinematográfico e os ativos da HBO à Netflix.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

