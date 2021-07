Remo: provas de terça-feira são adiadas devido ao tufão Nepartak

O tufão Nepartak, esperado em Tóquio no início da semana, alterou a programação do evento de remo, forçando a organização dos Jogos Olímpicos a adiar todas as provas da terça-feira, conforme anunciou em um comunicado neste domingo.

Fortes rajadas de vento são esperadas na terça, portanto as condições podem ser impraticáveis para o remo, disse a organização olímpica.

As finais para duplas masculinas e femininas foram transferidas de terça para quarta-feira, assim como as semifinais do double skiff leve masculino e feminino, sendo as duas sem timoneiro masculino e feminino.

Ficou decidido que as semifinais de skiff masculino e feminino serão disputadas na sexta-feira. Elas estavam originalmente agendadas para quinta-feira.

As provas de remo marcadas para segunda-feira já haviam sido adiadas para domingo devido ao tufão.

As rajadas podem chegar a 90 km/h e devem chegar à capital japonesa entre este domingo e terça-feira, informou a agência meteorológica no sábado.

A temporada de tufões no Japão geralmente começa em maio e termina em outubro.

Em outubro de 2019, o tufão Hagibis atingiu o país e interrompeu o Mundial de Rúgbi.