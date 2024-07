Rayssa Leal é 'esquecida' na pista de skate em Paris e faz desabafo nas redes: 'Sem condição'

Rayssa Leal, a "Fadinha", usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para relatar que foi esquecida com outros atletas no Parque La Concorde após o treino na pista de skate. A atleta contou que ficou esperando por duas horas e o ônibus não chegou. O Comitê Organizador dos Jogos de Paris é o responsável pela logística de transporte de saída da Vila Olímpica e para os treino.

"A gente ia sair às 16h30 da pista para ir à Vila comer, tomar um banho e descansar. Sabe que horas são? Agora são 19h17, todo mundo esperando um tal de ônibus chegar e ele não chega. Ninguém está entendendo. E não tem o que fazer, não vamos sair daqui para ir caminhando até a Vila. Sem condição, gente”, disse Rayssa.

Além de Rayssa, outros atletas presentes no local, como Gabi Mazetto e Pâmela Rosa, também ficaram esperando pelo transporte, que não chegou. Usando um filtro "com cara de palhaço", Rayssa registrou o momento nas redes sociais, mostrando a frustração compartilhada pelos esportistas.

Sem outra opção, os atletas decidiram deixar o local com seus próprios skates à procura de um táxi para retornar à Vila Olímpica. Rayssa disse que estava "muito cansada" e suas expectativas foram "quebradas". "A gente não faz ideia do que está acontecendo e foram duas horas de treino. A gente acaba colocando uma expectativa muito grande e acaba sendo quebrada de uma forma que não queríamos", desabafou a skatista.