Paralimpíadas: confira a agenda do Time Brasil hoje (07/9), penúltimo dia de competições

O Brasil continua em busca de se manter no Top 10 do quadro de medalhas até o fim das Paralimpíadas de Paris, marcadas para encerrar no próximo domingo (08/9). Neste sábado (07/9), o Time Brasil disputou várias medalhas, incluindo no vôlei sentado feminino, onde a Seleção disputa o bronze, com ajuda da paraense Bruna Lima, uma das integrantes da equipe.

Confira a agenda do Time Brasil neste sábado (07/9) nas Paralimpíadas:

Atletismo Paralímpico

5h | Paulo Henrique dos Reis - Salto em distância T13 masculino (final)

5h05 | Eduardo Pereira - Arremesso de peso F34 masculino (final)

5h22 | Rayane Soares - 400m rasos T13 feminino (final)

5h30 | Fábio Bordignon e Henrique Caetano - 200m rasos T35 masculino (final)

7h02 | Matheus de Lima - 200m rasos T64 masculino (classificatórias)

7h41 | Fernanda Yara - 200m rasos T47 feminino (classificatórias)

14h08 | Paulo Cezar Neto - Salto em distância T20 masculino (Final)

14h23 | Jerusa Geber - 200m rasos T11 feminino (final)

15h25 | Edenílson Roberto - Arremesso de peso F63 masculino (final)

15h55 | Thomaz Ruan - 400m rasos T47 masculino (final)

Ciclismo Estrada Paralímpico

4h30 | Sabrina Custódio - Corrida C1-2-3 feminino (final)

4h30 | Carlos Alberto Soares - Corrida C1-2-3 masculino (final)

Futebol de 5

12h30 | Brasil x Colômbia - masculino (disputa de bronze)

Natação paralímpica

4h30 | Ruan Felipe Souza - 200m medley SM10 masculino (classificatórias)

4h57 | Mayara Petzold - 100m costas S6 feminino (classificatórias)

5h06 | Gabriel Cristiano - 100m borboleta S8 masculino (classificatórias)

5h13 | Vitória Ribeiro - 100m borboleta S8 feminino (classificatórias)

5h40 | Lídia Cruz - 50m costas S4 feminino (classificatórias)

5h49 | Douglas Matera - 100m borboleta S12 masculino (classificatórias)

6h25 | Esthefany Rodrigues - 200m medley SM5 feminino (classificatórias)

6h40 | Brasil - 4 x 100m livre 34 pontos misto (classificatórias)

Paracanoagem

5h14 | Fernando Rufino - KL2 200m masculino (semifinal)

5h28 | Debora Raiza - VL2 200m feminino (semifinal)

5h42 | Miqueias Rodrigues - KL3 200m masculino (semifinal)

5h56 | Mari Santilli - VL3 200m feminino (semifinal)

6h28 | Luis Carlos Cardoso - KL1 200m masculino (final)

7h36 | Mari Santilli - VL3 200m feminino (final)

Vôlei sentado



10h | Brasil x Canadá - feminino (disputa do bronze)