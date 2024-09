Paralimpíadas: Brasil leva mais cinco medalhas e se aproxima de recorde nos Jogos de Paris

O Brasil continua sua trajetória rumo à quebra do recorde histórico de medalhas nas Paralimpíadas de Paris 2024. Nesta quinta-feira, a equipe brasileira garantiu mais cinco – três de prata e duas de bronze – atingindo um total de 62. Apesar dos bons resultados, o país perdeu duas posições no quadro de medalhas e agora ocupa o oitavo lugar.

Talisson Glock fez bonito na natação e faturou a prata. (Alexandre Schneider/CPB)

O recorde nacional é de 72, alcançado nas edições de 2016 e 2021. Com 62 medalhas até o momento, o Brasil precisa de apenas mais onze para ultrapassar essa marca. As projeções indicam que o país pode chegar a 85 pódios, o que mantém a meta bem ao alcance.

Na natação, os brasileiros brilharam, garantindo três medalhas. Talisson Glock conquistou sua terceira em Paris, com a prata nos 100m livre da classe S6, enquanto Carol Santiago subiu ao pódio pela quinta vez nos jogos, levando a prata nos 100m peito da classe SB14.

Carol Santiago continua colecionando medalhas em Paris, com mais uma prata na natação. (Alessandra Cabral/CPB)

No judô, a campanha começou com um bronze. Rosicleide Andrade, competindo na categoria até 48kg da classe J1, garantiu a medalha no primeiro dia de competições da modalidade.

Rosicleide Andrade foi bronze no judô (Wander Roberto/CPB)

Entretanto, o desafio está no número de ouros. Com 15 títulos até agora, o Brasil caiu para a oitava posição no ranking geral. O recorde de ouros do país é de 22, e ainda há chances de superar essa marca. A luta pela quarta posição, dominada pela Holanda, já não é viável, mas o Brasil segue na disputa pelo quinto lugar, competindo com França, Ucrânia, Holanda e Austrália. Cada medalha será crucial nos próximos três dias para definir a posição final do país.

No golbol, a seleção brasileira conquistou o bronze após vencer a China por 5 a 3. Embora a equipe fosse favorita ao ouro, tendo vencido o campeonato mundial em 2022, sofreu uma derrota na semifinal contra a Ucrânia. Ainda assim, os brasileiros se reergueram e garantiram o bronze com uma atuação sólida.