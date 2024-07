Olimpíadas: Seleção Brasileira feminina leva dois gols nos acréscimos e perde de virada para Japão

A Seleção Brasileira feminina de futebol sofreu dois gols nos acréscimos e perdeu para o Japão por 2 a 1, de virada pela segunda rodada do Grupo C das Olimpíadas de Paris 2024, neste domingo (28/7), no Parque dos Príncipes.

Jennifer abriu o palco para o Brasil, já no segundo tempo, mas as japonesas conseguiram empatar com Kumagai, de pênalti, aos 46 do segundo tempo, e chegaram à vitória com o gol de Tanikama, aos 50, com falha da defesa brasileira.

A partida começou com a seleção brasileira cometendo muitos erros e dando espaço para o time japonês. A equipe de Arthur Elias buscava Marta à frente como uma forma de criar jogadas de perigo, avançando gradualmente no campo. Aos 16 minutos, após um cruzamento de Yasmim para Priscila, a defesa japonesa afastou o perigo. Em resposta, aos 18 minutos, Miyazawa avançou pela esquerda e cruzou para Tanaka, que finalizou para fora, mesmo com a marcação brasileira.

O jogo se tornou equilibrado, com chances para ambos os lados. Aos 22 minutos, Rafaelle cabeceou para fora após escanteio de Yasmim. Aos 29 minutos, Gabi Nunes interceptou a bola e ajeitou para Angelina, que finalizou nas mãos da goleira japonesa.

O Japão ganhou controle do jogo próximo ao intervalo. Aos 37 minutos, Tanaka serviu Moriya, que cruzou para Hasegawa, mas a finalização foi defendida por Lorena. Nos acréscimos, após um pênalti cometido por Rafaelle, Lorena defendeu a cobrança de Tanaka, garantindo o empate até então.

Na reta final, Arthur Elias fez três substituições, colocando Jheniffer, Ludmila e Tarciane em campo. Aos 10 minutos do segundo tempo, Ludmila puxou um contra-ataque e assistiu Jheniffer, que marcou para o Brasil. Aos 18 minutos, Rafaelle salvou um chute de Tanaka, e logo depois, Lorena defendeu mais uma tentativa japonesa.

Nos acréscimos, o Japão teve outro pênalti a seu favor, convertido por Kumagai. Aos 50 minutos, Tanikawa marcou de longe, virando o jogo para o Japão. O Brasil perdeu a chance de classificação antecipada e enfrentará as campeãs mundiais do time da Espanha na próxima quarta-feira (31) ao meio-dia, buscando os três pontos.