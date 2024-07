Você sabia? Primeira medalha de ouro do Brasil foi conquistada por um paraense; veja quem

Em 1920, o Brasil estreou nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica. Em sua primeira participação, o país sul-americano também conquistou sua primeira medalha de ouro, graças ao atirador e oficial do Exército Brasileiro, Guilherme Paraense. Ele foi o primeiro brasileiro e, até então, o único paraense a ser campeão olímpico, ao conquistar o primeiro lugar na disputa de tiro esportivo.

Guilherme nasceu em Belém do Pará, no dia 25 de junho de 1884. Contudo, não permaneceu por muito tempo na cidade, pois seus pais decidiram se mudar para o Rio de Janeiro. Aos 5 anos, o paraense ingressou na Escola Militar do Realengo, onde se destacou como atirador e permaneceu até se tornar oficial do Exército Brasileiro. Em 1910, Guilherme Paraense já era campeão nacional e sul-americano de tiro e, devido a esses desempenhos, foi convocado para compor a primeira delegação olímpica que iria disputar os Jogos Olímpicos da Antuérpia.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Por que as Olimpíadas têm esse nome? Conheça a origem!]]

O livro “Atletas Olímpicos Brasileiros” relata a história da viagem dos atletas. Segundo o livro, o navio Curvello, que tinha como missão levar a delegação para a Bélgica, só chegaria uma semana após o início da disputa de tiro. Para não perder a competição, os atletas desembarcaram em Lisboa e seguiram de trem até o local. Durante o trajeto, a equipe brasileira foi roubada e chegou na competição sem alvos e com munição insuficiente.

Ao chegarem, os brasileiros foram acolhidos pela delegação estadunidense, que compartilhou alvos e munição. Por ironia do destino, na disputa por medalhas, Guilherme Paraense superou o americano Raymond Bracker. Dos 300 pontos disputados, Paraense marcou 274, dois a mais que Bracker, e entrou para a história do esporte brasileiro como o primeiro atleta do Brasil e o único paraense a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos.

Além da medalha de ouro individual, Paraense também fez parte da equipe brasileira que conquistou a medalha de bronze na prova por equipes de pistola a 50m, com Afrânio da Costa, Sebastião Wolf, Dario Barbosa e Fernando Soledade. Até então, Guilherme Paraense, tenente do Exército Brasileiro, é o único paraense medalhista olímpico até hoje. No entanto, este ano, o estado do Pará volta aos jogos mais uma vez, representado pelo boxeador Michael Trindade e pela ginasta Andreza Lima, que são promessas de pódio olímpico.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)