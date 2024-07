Olimpíadas 2024: Segundo dia tem tiro com arco, futebol e rugby feminino; confira os resultados

Os Jogos Olímpicos de Paris avançam pelo segundo dia e várias modalidades estrearam nesta quinta-feira (25/7). Além de futebol e rugby, cujas competições iniciaram na quarta-feira, hoje os fãs do esporte puderam conferir duelos no tiro com arco, handebol feminino e futebol feminino. No tiro com arco, o primeiro recorde mundial já foi quebrado. A atleta Lim Sihyeon, da Coreia do Sul, chegou à marca de 694 pontos nas classificatórias. O brasileiro Marcus D’Almeida foi o melhor colocado na rodada de ranqueamento, terminando na 17ª posição.

Nesta sexta-feira (26/7), a partir das 14h30, como haverá a transmissão da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, excepcionalmente não haverá disputas, que serão retomadas no sábado (27), com as seguintes modalidades: badminton, basquete, boxe, canoagem slalom, ciclismo estrada, esgrima, futebol masculino, ginástica artística, handebol, hipismo, hóquei sobre a grama, judô, natação, polo aquático, remo, rugby, saltos ornamentais, skate, surfe, tiro esportivo, tênis, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia.

Confira todos os resultados do 2º dia das competições esportivas em Paris 2024:



Tiro com Arco

- Individual feminina – rodada de ranqueamento – Ana Luiza Caetano ficou com a 19ª posição

- Individual masculino – rodada de ranqueamento – Marcus D’Almeida ficou com a 17ª posição

- Equipes mistas – rodada de ranqueamento – dupla brasileira ficou com a 10ª posição

- Equipes femininas – rodada de ranqueamento – Brasil não disputou (Coreia do Sul ficou em 1º)

- Equipes masculinas – rodada de ranqueamento – Brasil não disputou (Coreia do Sul ficou em 1º)

Handebol Feminino

Grupo A

Eslovênia 19 x 27 Dinamarca

Alemanha 22 x 23 Coreia do Sul

Suécia 32 x 28 Noruega

Classificação

1º – Dinamarca – 2 pontos

2º – Suécia – 2 pontos

3º – Coreia do Sul – 2 pontos

4º – Alemanha – 0 pontos

5º – Noruega – 0 pontos

6º – Eslovênia – 0 pontos

Grupo B

Holanda 34 x 31 Angola

Espanha 18 x 29 Brasil

Hungria 28 x 31 França

Classificação

1º – Brasil – 2 pontos

2º – Holanda – 2 pontos

3º – França – 2 pontos

4º – Angola – 0 pontos

5º – Hungria – 0 pontos

6º – Espanha – 0 pontos

Futebol Feminino

Grupo A

Canadá 2 x 1 Nova Zelândia

França 3 x 2 Colômbia

Classificação

1º – França – 3 pontos

2º – Canadá – 3 pontos

3º – Nova Zelândia – 0 pontos

4º – Colômbia – 0 pontos

Grupo B

Alemanha 3 x 0 Austrália

Estados Unidos 3 x 0 Zâmbia

Classificação

1º – Estados Unidos – 3 pontos

2º – Alemanha – 3 pontos

3º – Austrália – 0 pontos

4º – Zâmbia – 0 pontos

Grupo C

Espanha 2 x 1 Japão

Nigéria 0 x 1 Brasil

Classificação

1º – Espanha – 3 pontos

2º – Brasil – 3 pontos

3º – Nigéria – 0 pontos

4º – Japão – 0 pontos

Rugby sevens

(Fase de grupos – Dois melhores de cada grupo e dois melhores terceiros avançam direto para as quartas de final)

Grupo A

Nova Zelândia 14 x 12 Irlanda

África do Sul 49 x 5 Japão

Classificação final

1º – Nova Zelândia – 9 pontos

2º – Irlanda – 7 pontos

3º – África do Sul – 5 pontos

4º – Japão – 3 pontos

Grupo B

Austrália 22 x 14 Argentina

Samoa 26 x 0 Quênia

Classificação final

1º – Austrália – 9 pontos

2º – Argentina – 7 pontos

3º – Samoa – 5 pontos

4º – Quênia – 3 pontos

Grupo C

Fiji 19 x 12 França

Estados Unidos 33 x 17 Uruguai

Classificação Final

1º – Fiji – 9 pontos

2º – França – 6 pontos

3º – Estados Unidos – 6 pontos

4º – Uruguai – 3 pontos

Rodada classificatória – 9º ao 12º – vencedores do confronto avançavam para as quartas de final

Quênia 19 x 14 Uruguai

Samoa 42 x 7 Japão

Quartas de final – vencedores avançaram para as semifinais

Fiji 19 x 15 Irlanda

França 26 x 14 Argentina

África do Sul 14 x 7 Nova Zelândia

Austrália 18 x 0 Estados Unidos