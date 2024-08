Olimpíadas 2024: saiba quanto custa cada medalha e como elas são feitas

Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, um dos momentos mais emocionantes é a cerimônia de entrega das medalhas. No entanto, uma dúvida persiste: as medalhas realmente são de ouro? E ainda, quanto vale cada medalha recebida pelos atletas?

No caso da medalha de ouro, apenas 6 gramas de ouro são utilizadas. Segundo o jornal Gazetta Dello Sport, ela pesa 529 gramas e é composta por 505 gramas de prata, cerca de 92,5% de seu peso total, além de 18 gramas de ferro.

A medalha de prata pesa 525 gramas, sendo constituída por 507 gramas de prata pura e 18 gramas de ferro. A medalha de bronze pesa 455 gramas e é composta por 415,15 gramas de cobre, 21,85 gramas de zinco e 18 gramas de ferro.

Nesta edição dos Jogos, a fabricante responsável pelas medalhas foi a holding francesa LVMH, conhecida por suas marcas como Louis Vuitton. No total, foram produzidas 5.048 medalhas para as Olimpíadas e Paraolimpíadas. Todos os modelos possuem um pequeno pedaço da Torre Eiffel original, centralizado e no formato hexagonal.

Valores

Em termos de custo, a medalha de ouro, considerando sua composição, vale cerca de 700 euros, aproximadamente R$ 4.294,78 na cotação atual. Se fosse feita com ouro maciço, seu valor seria de 30 mil euros, cerca de R$ 184 mil.

A medalha de prata tem um valor estimado de 400 euros, equivalente a R$ 2.454,16. A publicação italiana revelou que a medalha de bronze tem um custo bem menor em comparação com as outras, custando apenas 7 euros, cerca de R$ 42,95.