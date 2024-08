Olimpíadas 2024: Jogos Olímpicos têm outra atleta reprovada em teste de gênero

A argelina Imane Khelif, que avançou para as quartas de final do boxe feminino após a desistência da italiana Angela Carini na categoria até 66kg, está nos Jogos Olímpicos de Paris apesar de falhar no teste de gênero.

Além de Khelif, a boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting, da categoria até 57kg, também compete nos Jogos após ser desclassificada no campeonato mundial de boxe em 2023, realizado em Nova Delhi, na Índia, por não passar no teste de gênero. Segundo Igor Kremlev, presidente da Associação Internacional de Boxe, foi detectado que ambas têm cromossomos XY, o que resultou na exclusão de ambas dos eventos.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) não encontrou impedimentos para a participação de Khelif e Yu-Ting nos Jogos Olímpicos de Paris, permitindo que ambas competissem, já que o torneio de boxe é organizado pelo próprio COI e não pela Associação Internacional de Boxe.

Imane Khelif declarou à agência France Press que foi vítima de uma "conspiração" ao ser desclassificada no mundial. Lin Yu-Ting ainda não se manifestou sobre o assunto.

A italiana Angela Carini abandonou a luta contra Imane Khelif devido a dores no nariz após um golpe, poucos segundos após o início. A taiwanesa Lin Yu-Ting enfrentará Sitora Turdibekova, do Uzbequistão, nesta sexta-feira (02/8).