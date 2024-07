Olimpíadas 2024: Futebol e Rugby tiveram dia de disputa; confira os resultados

Embora a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris aconteça na sexta (26), as disputadas começaram nesta quarta-feira (24). Duas modalidades colocaram frente a frente seus atletas, em 20 confrontos no futebol e rugby.

VEJA MAIS



Futebol

As Olimpíadas de Paris-2024 começaram oficialmente nesta quarta-feira, 24, com as competições de futebol masculino e rugby sevens. No jogo de abertura do Grupo B, a Argentina, liderada por Javier Mascherano, perdeu por 2 a 1 para o Marrocos. Soufiane Rahimi marcou dois gols para os marroquinos e Simeone fez o único gol da Argentina. O jogo foi marcado por controvérsias, especialmente no segundo tempo, quando houve 15 minutos de acréscimos. Um gol de Christian Medina, que teria empatado o jogo, levou a uma invasão de campo por torcedores marroquinos, resultando em uma paralisação de mais de uma hora. Após o retorno, o gol foi anulado, confirmando a vitória do Marrocos.

Ainda pelo Grupo B, o Iraque venceu a Ucrânia por 2 a 1, com gols de Aymen Hussein e Ali Jasim após Rubchynskyi abrir o placar para a Ucrânia. No Grupo A, a França derrotou os Estados Unidos por 2 a 0, com gols de Lacazette, Olise e Badé. A França lidera o grupo devido ao saldo de gols, já que a Nova Zelândia venceu a Guiné por 2 a 1, com gols de Waine e Garbett, enquanto Diawara marcou para a Guiné.

No Grupo C, a Espanha venceu o Uzbequistão por 2 a 1, com gols de Pubill e Sergio Gomez. Shomurodov marcou para o Uzbequistão. Egito e República Dominicana empataram sem gols. No Grupo D, o Japão goleou o Paraguai por 5 a 0, com gols de Yamamoto, Mito e Fujito. Israel e Mali empataram em 1 a 1 no Parc des Princes.

Rugby Sevens

No primeiro dia de competições de rugby sevens, as 12 seleções masculinas jogaram divididas em três grupos. Cada equipe disputou dois jogos contra adversários de seus grupos. Na terceira rodada, os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançarão para a fase eliminatória.

No Grupo A, Nova Zelândia e Irlanda lideram. A Nova Zelândia venceu o Japão por 40 a 12 e a África do Sul por 17 a 5. A Irlanda venceu a África do Sul por 10 a 5 e o Japão por 40 a 5. No Grupo B, Argentina e Austrália se destacaram. A Argentina venceu o Quênia por 31 a 12 e o Samoa por 28 a 12. A Austrália venceu o Samoa por 21 a 14 e o Quênia por 21 a 7.

No Grupo C, Fiji, buscando o tricampeonato, venceu o Uruguai por 40 a 12 e os Estados Unidos por 38 a 12. A França empatou com os Estados Unidos em 12 a 12 e venceu o Uruguai por 19 a 12.

Os jogos continuam na quinta-feira, 25, a partir das 9h. Samoa enfrenta o Quênia às 9h, Argentina e Austrália jogam pela liderança do Grupo B às 9h30, e Estados Unidos e Uruguai jogam às 10h. Fiji enfrenta a França às 10h30, África do Sul e Japão jogam às 11h, e Nova Zelândia enfrenta a Irlanda às 11h30.

As quartas de final serão disputadas na quinta-feira, e as medalhas serão definidas na sexta-feira, 27.