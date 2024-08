Olimpíadas 2024: Edival Pontes conquista bronze para o Brasil no taekwondo

Edival Pontes, o 'Netinho', conquistou a primeira medalha do Brasil no taekwondo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ao vencer o espanhol Javier Perez Polo nesta quinta-feira (8).

Netinho, de 26 anos e vice-campeão mundial em 2022 na categoria até 74kg, derrotou Pérez Polo por 2 rounds a 1 (3-3, 4-6 e 4-3), numa luta acirrada no tatame do Grand Palais, na capital francesa.

O paraibano ficou em vantagem no primeiro round com uma virada dramática em que acertou um chute na cabeça do espanhol quando faltavam três segundos para o fim. Ele conseguiu assim empatar em 3-3 e venceu por superioridade.

No segundo assalto, também equilibrado, o espanhol acertou os dois primeiros golpes, na cabeça e no tronco, e venceu por 6-4.

E no terceiro e decisivo round, Netinho conseguiu acertar dois chutes no corpo do oponente e tentou administrar a vantagem de 4-0 nos 40 segundos finais. O brasileiro sofreu punições, mas conseguiu vencer por 4-3.

Edival Pontes, que veio a essa decisão após vencer a repescagem, conquista assim uma terceira medalha olímpica para o Brasil no taekwondo, depois dos bronzes em Pequim-2008 e na Rio-2016.