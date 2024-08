Olimpíadas 2024: Contra a Holanda, seleção feminina de handebol perde a 3ª seguida em Paris

O Brasil perdeu para a Holanda por 31 a 24 na quarta rodada do Grupo B do torneio feminino de handebol dos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção teve muitas dificuldades em aproveitar ataques e, principalmente, em conter contra-ataques das holandesas.

Com o resultado, a equipe continua no quinto lugar do grupo, fora da zona de classificação. Agora, a seleção aguarda os demais resultados desta rodada para saber como chega e o que precisa na rodada derradeira, contra Angola, no sábado, às 9h (de Brasília).

VEJA MAIS

A necessidade do Brasil vai depender dos jogos que acontecem ainda nesta quinta-feira. Lanterna do grupo, a Espanha encara a Hungria. A líder França enfrenta Angola. As brasileiras devem disputar vaga contra as húngaras e as angolanas.Após as duas derrotas em sequência, contra Hungria e França, a seleção brasileira pareceu entrar em quadra insegura. Isso se refletiu nas chegadas ao ataque, combinadas com uma boa defesa holandesa.A Holanda teve outro ponto forte nos contra-ataque cedidos pelo Brasil. Ainda que a eficiência da seleção europeia não tenha sido tão alta (31 gols em 52 chutes), muitas das chances foram com a defesa brasileira desprevenida.No ataque, o Brasil entregou a bola para as adversárias diversas vezes. A equipe finalizou menos, 50 vezes, e converteu apenas 24Até os 40 minutos de jogo, a diferença ainda era de apenas quatro gols. A partir daí, porém, a seleção brasileira sentiu o peso da partida e sofreu ainda mais. Foi quando a Holanda aproveitou para ampliar. Até mesmo a goleira Gabi Moreschi, sensação do time na Olimpíada, falhou em um dos gols holandeses.