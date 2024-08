Olimpíadas 2024: Campeão dos 100m corre prova dos 200m com covid-19 e ainda fatura o bronze

O velocista americano Noah Lyles competiu na final dos 200 metros nesta terça-feira (8) mesmo enfrentando os sintomas da Covid-19. Apesar das dificuldades, Lyles conquistou a medalha de bronze, mas terminou a prova visivelmente exausto e precisou ser levado da pista em uma cadeira de rodas. O atleta, que havia vencido o ouro nos 100 metros, a prova mais prestigiada do atletismo, buscava uma histórica dobradinha.

Antes da prova, Lyles foi visto usando uma máscara, mas a retirou para a corrida e cumprimentou os adversários ao final. Ele completou a prova em 19,70 segundos, mas nos últimos 50 metros, quando o campeão Letsile Tebogo, de Botsuana, acelerou, Lyles não conseguiu acompanhar o ritmo, demonstrando sinais de cansaço. Tebogo venceu a prova com 19,46 segundos, enquanto o compatriota de Lyles, Kenneth Bednarek, garantiu a prata com 19,62 segundos.

Em entrevista à NBC, Lyles revelou que acordou na terça-feira sentindo-se mal e, mais tarde, foi diagnosticado com Covid-19. Apesar da doença, o americano nunca considerou desistir da prova dos 200 metros, que venceu em todas as competições internacionais desde as Olimpíadas de Tóquio.

“Tentei aguentar dia após dia, hidratar, colocar em quarentena o máximo possível”, afirmou Lyles, que também usou máscara na área de aquecimento antes da corrida e durante uma entrevista após a prova.

Lyles buscava se tornar o primeiro homem desde Usain Bolt, em 2016, a conquistar a dobradinha nos 100m e 200m em uma edição dos Jogos Olímpicos. Na infância, Lyles enfrentou graves problemas respiratórios devido à asma, o que o levava a passar noites no hospital. Embora tenha sofrido algumas crises na vida adulta, essas nunca haviam impactado seu desempenho nas competições de forma tão significativa quanto desta vez.