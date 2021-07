No surf, Ítalo Ferreira conquista a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio

A expectativa era grande e finalmente o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas veio. Nas águas do Japão, Ítalo Ferreira superou o dono da casa, o japonês Kanoa Igarashi, algoz de Gabriel Medina nas semifinais do Surf.



Mas apesar de todo favoritismo que Ítalo carregava antes do evento, a medalha veio com emoção. Na primeira tentativa de manobra, a prancha do brasileiro quebrou e precisou ser trocada pela equipe que acompanhava o surfista. Com a sequência da prova, o potiguar dominou o placar, estando à frente durante todos os 35 minutos, encerrando com 15.14 contra 6.60 do japonês.



Assim como o skate, que trouxe duas medalhas de prata para o Brasil, o surf é uma modalidade estreante nos jogos olímpipcos.