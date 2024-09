Nadadora conquista medalha de prata 16 meses após ter perna amputada

A nadadora Ali Truwit, norte-americana, é medalhista nas Paralimpíadas 2024, em Paris, 16 meses após ter a perna amputada. A paratleta de 24 anos foi vítima de um ataque de tubarão em 24 de maio de 2023 e, nessa sexta-feira (6), conquistou a medalha de prata na disputa feminina de 400 metros livres. Ali concorreu na classe S10 e, além do segundo lugar no pódio, estabeleceu um novo recorde norte-americano de 4:31.39.

Ao finalizar a prova, Ali comentou sobre o que viveu há pouco mais de um ano e como foi impactada pelo episódio. “Quando você realmente enfrenta a morte e entende o que significa uma segunda chance na vida, você quer aproveitar ao máximo”, disse. A nadadora dividiu o pódio com Aurielle Rivard, canadense medalha de ouro, e Bianka Pap, que levou o bronze à Hungria.

O ataque de tubarão sofrido por Ali ocorreu na costa de Turks e Caicos, no Caribe. Antes do acidente, ela era nadadora competitiva de Yale. Ao ser mordida, Ali lutou contra o animal e nadou por 70 metros até chegar a um barco, antes de ser levada ao hospital.

A nadadora Ali Truwit teve a perna esquerda amputada do joelho para baixo (Reprodução / Instagram)

“Hoje marca um ano desde o ataque de tubarão. Em um flash, minha vida quase foi tirada de mim. E, em um flash, eu estava lutando para pegá-la de volta. Eu estive de luto, e eu chorei, e então eu lembrei que sem meus heróis, eu teria morrido”, escreveu em 23 de maio de 2024. Em publicação feita no Instagram, Ali agradeceu às pessoas que a acompanharam no processo de recuperação e recebeu apoio de internautas.

Com o acidente, Ali passou a ter fobia de água, mas superou o medo. “Acho que foi instinto de sobrevivência. Foi um dia terrível, é uma memória terrível. Foi chocante, aterrorizante, mas estou viva, estou aqui e vou aproveitar ao máximo”, relatou. A paratleta teve a perna esquerda amputada do joelho para baixo.

Em setembro de 2023, a nadadora retomou o contato com o antigo treinador, James Barone. No mês seguinte, em outubro, Ali participou da primeira competição paratlética, em menos de seis meses depois do ataque.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)