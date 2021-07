Maria Portela cai nas oitavas de final do judô em luta muito contestada

Mais uma madrugada de jogos e mais reclamação brasileira sobre arbitragem nas Olimpíadas de Tóquio. Depois de serem questionados os critérios dos juízes no skate street masculino, no surf com Gabriel Medina, chegou a vez do judô, esporte tradicional no Japão, ter conflitos em resultados de atletas do Brasil.



Maria Portela estreou bem na competição, com um rápido Ippon contra Shaheen, do time dos refugiados. Na segunda rodada acabou enfrentando a russa Madina Taimazova. E depois de uma luta bem equilibrada, o tempo normal se finalizou e as atletas foram para a disputa do golden score, quando qualquer pontuação dá a vitória. A judoca brasileira aplicou uma bela queda, que foi revisada pelo VAR, mas não ganhou pontuação dos juízes de mesa, além do árbitro central.



A sensação de injustiça acabou aumentando quando as lutadoras já estavam exaustas, com mais de 10 minutos adicionais de luta e apenas Maria foi punida por falta de combatividade e assim, sendo eliminada da competição.



Portela desabou no tatame, chorando bastante, mas em entrevistas pós luta, tirou o peso da decisão do árbitro. "O árbitro, se a gente não define, ele tem que definir. E quem tiver um pouco mais de iniciativa, vai levar. Não foi culpa dele. Eu tinha que ter sido mais agressiva, imposto mais o ritmo, por mais que não fosse efetiva. Isso foi o que ela fez e acabou levando", lamentou a judoca brasileira.



Maria Portela volta ao tatame no sábado (31), para disputa da competição por equipes.