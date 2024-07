Marchand, o 'Phelps francês', carrega esperança da torcida de Paris nas piscinas

PARIS (Ian Ransom/Reuters) - Filho de nadadores olímpicos e apelidado de "Michael Phelps francês", fazer jus à fama pode ser o maior desafio para Leon Marchand quando o candidato a quatro medalhas de ouro em casa mergulhar na piscina de Paris.

Marchand tem atraído muita atenção desde que destruiu o recorde mundial de Phelps nos 400 metros medley individual no ano passado, no Campeonato Mundial em Fukuoka, onde ele conquistou três títulos mundiais individuais para somar aos seus dois títulos de Budapeste em 2022.

VEJA MAIS

O então adolescente Ian Thorpe gerou uma expectativa semelhante na Austrália, que era louca por natação, antes dos Jogos de Sydney em 2000 -- e cumpriu o prometido ao ganhar o ouro nos 400 metros livre e dois títulos de revezamento.

A loucura por Marchand pode estar em outro nível.

Como campeão mundial de Fukuoka nos 200m e 400m medley e nos 200m borboleta -- e também um candidato ao título dos 200m peito -- Marchand pode sair de Paris com quatro medalhas de ouro individuais.

Tal façanha colocaria o jovem de 22 anos, nascido em Toulouse, em um grupo seleto, pois somente Phelps, Mark Spitz e Kristin Otto ganharam quatro ou mais outros em uma única Olimpíada.

Phelps tem o recorde de cinco na Olimpíada de 2008, e seu total de 13 títulos olímpicos individuais na carreira talvez nunca seja superado.

Mas as semelhanças de Marchand com Phelps são suficientes para entusiasmar os torcedores franceses.

Ele foi treinado por Bob Bowman, que transformou Phelps em uma máquina de medalhas de ouro, durante anos na natação universitária dos EUA, e compete nos mesmos eventos que o ídolo norte-americano.

A Arena La Defense tem capacidade para 15.000 espectadores, e os eventos de Marchand, que começam com o 400m medley no domingo, podem ser os ingressos mais concorridos dos Jogos.

Não é de se admirar que Marchand se sinta pressionado a ter um bom desempenho.

"Não é nada fácil", disse ele a repórteres. "Eu me adaptei muito bem a essa loucura por dois anos. É uma escala desproporcional, pelo menos para a natação. Mas vou me acostumar com isso, vai dar tudo certo."

Talvez ele tenha a melhor equipe de apoio de todos os nadadores para lidar com tudo isso.

Apesar de também preparar os nadadores americanos, Bowman estará por perto durante toda a competição olímpica como assistente técnico da equipe olímpica de natação da França.

Ambos os pais de Marchand eram nadadores de medley, sendo que o pai, Xavier, ganhou uma prata no campeonato mundial nos 200m medley e a mãe, Celine Bonnet, representou a França nos Jogos Olímpicos de Barcelona-1992.

"Meus pais desempenham um papel importante em tudo isso", disse Marchand. "Eles vivenciaram as Olimpíadas... e me ajudam a lidar com a pressão."

Marchand se sente confortável por ser o favorito à medalha de ouro na maioria de seus eventos e disse que não dá atenção aos "bilhões de cenários" que podem se desenrolar para ele na próxima semana e meia.

"Não posso prever o que acontecerá na próxima semana. É um presente e eu o abrirei no domingo e nos dias seguintes."