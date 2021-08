Handebol masculino: Brasil perde para a Alemanha e se despede de Tóquio

A seleção brasileira de handebol masculino perdeu neste domingo para a Alemanha por 29 a 25 e foi eliminada do torneio dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

O Brasil precisava vencer no Estádio Nacional de Yoyogi para seguir vivo, mas encerrou sua participação no Japão, com apenas uma vitória e quatro derrotas, na quinta posição do grupo A, à frente apenas da Argentina (a quem havia vencido).

Os quatro primeiros de cada grupo de seis seleções avançam às quartas de final.

A seleção brasileira sofreu um duro golpe logo aos 15 minutos de jogo, quando o goleiro Ferrugem lesionou o joelho direito no momento em que tentou em vão evitar um gol alemão e acabou deixando a quadra.

O Brasil parece ter sentido no final do primeiro tempo, que terminou 16 a 12 para a Alemanha.

A reação no segundo tempo não veio e a diferença chegou a aumentar para seis gols a favor dos alemães, terminando depois em 29 a 25.

O técnico Marcus Tatá elogiou sua equipe, após a eliminação: "Acho que os meninos têm que sair de cabeça erguida porque fizeram grandes jogos. Esse grupo é muito bom e pode evoluir cada vez mais".

Sobre o futuro da seleção brasileira, o treinador disse que antes de sonhar com os próximos Jogos Olímpicos, é preciso focar no Pan-americano no Chile, em 2023. "Acredito que a gente não pode pensar em Paris sem pensar em Santiago".