Brasil vai encarar o Egito pelo "mata-mata" do futebol masculino nas Olimpíadas

A vitória do Brasil diante da Arábia Saudita por 3 a 1, pela última rodada da primeira fase do futebol masculino nas Olimpíadas, garantiu o primeiro lugar do grupo ao Brasil. Na manhã desta quarta (28) foi definido o adversário nas quartas de finais da competição e a Seleção Brasileira vai encarar o Egito.

O adversário foi definido após a vitória do Egito por 2 a 0 diante da Austrália. Todas as partidas das quartas de finais das Olimpíadas serão realizadas no sábado (31). França, Alemanha e Argentina, equipes tradicionais, ficaram de fora do “mata-mata” e retornaram para casa.

Veja os horários das quartas de finais no próximo sábado (31)

5h - Espanha x Costa do Marfim – Estádio de Miyagi

6h - Japão x Nova Zelândia – Estádio de Ibaraki Kashima

7h - Brasil x Egito – Estádio de Saitama

8h - Coréia do Sul x México – Estádio de Yokohama