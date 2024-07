França x Estados Unidos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/07) Olímpiadas

França x Estados Unidos disputam hoje, quarta-feira (24/07), o primeiro jogo da fase de grupos dos Jogos Olímpicos. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no estádio Velódrome, em Marseille. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir França x Estados Unidos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTv e pela SporTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A França chega com algumas dificuldades nas Olímpiadas, já que oito jogadores não foram liberados por seus clubes.

Já Estados Unidos conta com o atacante Djordje Mihailovic, do Colorado Rapid, e os defensores Walker Zimmerman, do Nashville, e Miles Robinson, do Cincinnati .

França x Estados Unidos: prováveis escalações

França: Guillaume Restes; Kiliann Sildillia, Castello Lukeba, Loïc Badé e Adrien Truffert; Manu Koné, Enzo Millot, Joris Chotard e Michael Olise; Alexandre Lacazette e Jean-Philippe Mateta. Técnico: Thierry Henry.

Estados Unidos: Patrick Schulte; Caleb Wiley, John Tolkin, Walker Zimmerman; Tanner Tessmann, Benjamin Cremaschi e Griffin Yow; Paxten Aaronson, Duncan McGuire e Kevin Paredes. Técnico: Marko Mitrović.

FICHA TÉCNICA

França x Estados Unidos

Jogos Olímpicos

Local: estádio Velódrome, em Marseille

Data/Horário: 24 de julho de 2024, 16h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)