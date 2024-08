França vence Argentina em jogo difícil para chegar às semis do futebol na Olimpíada

A França chegou às semifinais do futebol masculino olímpico pela primeira vez em 40 anos com uma vitória de 1 x 0 sobre a Argentina, graças a um gol de Jean-Philippe Mateta no primeiro tempo, em partida disputada em Bordeaux, nesta sexta-feira.

A França enfrentará o Egito por uma vaga na final, enquanto o Marrocos enfrentará a Espanha na outra semifinal.

Buscando revanche em uma repetição da última final da Copa do Mundo, vencida pela Argentina, a seleção francesa abriu o placar logo no início.

Mateta acertou uma linda cabeçada na pequena área após um escanteio, colocando em vantagem o time treinado pelo ex-jogador Thierry Henry.

A Argentina pressionou em busca do gol de empate, mas uma falha gritante de Giuliano Simeone na frente do gol e uma série de finalizações ruins os impediram.

Mais cedo na sexta-feira, o Egito conquistou uma vitória dramática nos pênaltis sobre o Paraguai após um empate de 1 x 1 no tempo regulamentar em Marselha.

O Marrocos superou os Estados Unidos no Parc des Princes com uma vitória enfática por 4 x 0, incluindo dois pênaltis e um gol de Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, para chegar à sua primeira semifinal olímpica.

A Espanha venceu o Japão por 3 x 0, com dois gols de Fermin López e um de Abel Ruiz no final da partida.