Alison motiva companheiro no vôlei de praia e constrange narrador: ‘Calma, b****’

Durante a transmissão ao vivo, na manhã desta quinta-feira (29), da partida de vôlei de praia entre Brasil e Holanda, a frase de motivação usada por Alison viralizou na Web. Além das palavras do atleta brasileiro, a reação de Luis Roberto, que narrava a partida, chamou atenção de vários internautas. As informações são do Metrópoles.

Alison diz: “Respira. Calma, Buc*t#”. E o narrador é pego desprevenido e fica sem graça. Luis Roberto chega a soltar uma risada para disfarçar a situação.

A dupla brasileira, Alison e Álvaro Filho, estava enfrentando algumas dificuldades na partida e pediram um tempo para conversar sobre o jogo. Enquanto isso, Luís Roberto comentava sobre o momento ruim dos brasileiros e como o fator psicológico era importante em momentos assim. Nesse momento, o narrador pediu para escutar o que os jogadores estavam falando e o microfone captou a conversa.

Alison e Álvaro venceram a dupla da Holanda e avançaram às oitavas de final do vôlei de praia masculino.