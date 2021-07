Vôlei de praia: Ágatha e Duda vencem dupla canadense e vão às oitavas

A dupla brasileira do vôlei de praia Ágatha e Duda se classificou para as oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio ao derrotar as canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson por 2 sets a 0.

As brasileiras venceram no Shiokaze Park com parciais de 21-18 e 21-18 em 43 minutos.

Ágatha e Duda estrearam com vitória sobre as argentinas Gallay e Pereira (2-0), mas perderam na terça-feira para as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia por 2 a 0.

Após uma breve vantagem de 3-1 das canadenses no início do jogo, as brasileiras reagiram. Mas o duelo foi acirrado e chegou a ficar 17-17. Na reta final, Ágatha e Duda prevaleceram e venceram o set por 21-18 em 23 minutos.

O segundo terminou com o mesmo placar, mas foi menos dramático, terminando em 20 minutos.

A dupla brasileira só vai conhecer as adversárias nas oitavas de final após os jogos desta sexta-feira.