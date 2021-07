Classificados: Alison e Álvaro vencem holandeses e vão às oitavas do vôlei de praia

A dupla do vôlei de praia masculino Alison e Álvaro está garantida nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os brasileiros venceram, na manhã desta quinta-feira (29), os holandeses Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen por dois sets a zero e confirmaram a classificação.

A vaga veio graças à superação da dupla, que perdeu na rodada anterior para os norte-americanos Philip Dalhausser e Nicholas Lucena por dois sets a um, duelo realizado na última terça-feira (27).

O vitória em cima da dupla da Holanda garantiu a primeira colocação do Grupo D. Alison e Álvaro voltam às areias do Shiokaze Park no domingo, 1º de agosto, contra dupla adversária ainda a ser definida.